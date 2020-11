A Fazenda 2020: 4 vezes que Jojo Todynho pediu ajuda ao bispo

Jojo Todynho virou o pesadelo do bispo Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal e dono da RecordTV. Isso porque, confinada há quase dois meses em A Fazenda 2020, a peoa já solicitou ‘ajuda’ do religioso para suportar a pressão do jogo. Além disso, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? colocou a instituição religiosa em situação ’embaraçosa’ com suas brincadeiras e espontaneidade.

Nas primeiras semanas de confinamento, a cantora já mostrou o seu potencial de proporcionar ao público momentos divertidos envolvendo o nome do bispo. Nessa ocasião, por exemplo, Jojo pediu óleo ungido a Macedo. O produto é distribuído em todas as igrejas Universal e tem como um dos propósitos, abençoar a pessoa através da sua fé em Deus.

Jojo pede ajuda ao bispo: óleo ungido, por favor

Em 17 de setembro, Jojo Todynho resolveu provocar a produção de A Fazenda 2020 após levar um esporro por se sentar à mesa de centro. Antes disso, a cantora chegou a ser alertada pelos colegas de confinamento de que é proibido. No entanto, ela respondeu: “Quando eles pedirem para levantar, eu levanto”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A produção do reality show cortou o áudio para quem acompanhava a transmissão ao vivo e deu uma bronca na peoa. A ação, entretanto, não foi o suficiente para deixar Jojo quieta. Ainda sentada na mesinha de centro na sala de estar, a cantora enviou um recado ao bispo Edir Macedo. “Pessoal, pede para o Bispo Macedo me mandar um óleo ungido”, disse ela.

Ponto de Exu em A Fazenda 2020

Em 21 de setembro, Jojo Todynho cantou Ponto de Exu em A Fazenda 2020 e convidou seus colegas de confinamento para entoarem a canção. A música de religião de matriz africana não foi cortada para quem acompanhou a transmissão ao vivo. Entretanto, Jojo brincou em seguida: “O Bispo Macedo vai mandar óleo ungido aqui porque isso toca lá no terreiro da minha tia”.

A fala da peoa divertiu os peões, que riram de forma descontrolada. A transmissão do PlayPlus mudou o foco da câmera após a brincadeira da cantora carioca.

Jojo cantando ponto de Exu na fazenda 🤍❤️ #AFazenda12 pic.twitter.com/fiqWESSQMT — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) September 20, 2020

Bispo em A Fazenda 2020

O pós-festa de A Fazenda 2020 sempre rende momento memoráveis. Um desses, inclusive, foi protagonizado por Jojo Todynho, que novamente citou o bispo Edi Macedo. Na ocasião, Lidi havia feito xixi no chão do quarto após beber demais durante a festa.

“Porque parece que ao invés de ir no banheiro, você foi mijar no chão do quarto”, assim comentou Jojo. “Eu fiz isso?”, questionou Lidi em seguida. “Quando você bebe, fica endiabrada. A produção tem que trazer o bispo Macedo com óleo ungido pra ele fazer um sinal de cruz na sua testa”, respondeu Jojo.

E sobrou até para o Mion

Durante a Prova de Fogo exibida na noite desta segunda-feira (2), Jojo Todynho voltou novamente a mencionar o líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Na TV, a edição obviamente não levou a cena ao ar, mas durante a gravação da prova, que aconteceu no domingo (1), o momento causou climão. Isso porque, Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020 ficou em silêncio após a cantora afirmar que precisaria de uma oração após a prova.

A disputa concorrida por Lucas Selfie, Lidi Lisboa e Jojo exigiu agilidade, equilíbrio e técnica. Com dificuldade de realizar a atividade, Jojo reclamou. Mion tentou animar a peoa dando conselhos. “A prova tem que ser difícil mesmo”, rebateu o apresentador. “Equilibra [a bolinha] com calma que vai dar certo”, disse ele, em seguida. Surpreendentemente, Jojo recorreu ao bispo Edir Macedo. “Não é possível, tô pagando os meus pecados aqui. Preciso de uma oração do bispo Macedo quando eu sair”, disse ela. Mion, por sua vez, ficou em silêncio e parou de interagir com a peoa durante a prova.

https://twitter.com/jojotodynhoofc/status/1322994314587312129