A Fazenda 2020: 5 provas de que Lidi deveria ter saído no lugar de Raissa

Lidi Lisboa se deu bem na roça de A Fazenda 2020 da madrugada de sexta-feira (27/11). Por decisão do público de casa, Raissa foi a 11ª eliminada da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Relembre a trajetória da peoa e veja 5 provas de que Lidi deveria ter saído no lugar de Raissa.

Lidi era a melhor opção para sair de A Fazenda 2020?

1 – Passou para o lado de Mirella depois de várias desavenças

O público que assiste realitys, percebe logo de cara quando vê um participante ficando ‘amiguinho’ da pessoa com quem já brigou no jogo. E isso aconteceu entre Lidi Lisboa e MC Mirella em A Fazenda 2020. As duas, que até então era rivais no programa, do nada ficaram próximas e até confidentes. Já, eliminada, a funkeira até demonstrou sua torcida para a atriz, na roça. Mas, será que o público ficou contente com essa amizade repentina? Talvez esse possa ter sido um dos motivos para sua saída.

2 – Brigas com Jojo Todynho depois de serem quase amigas

A saída do youtuber Lucas Selfie foi um dos pontos altos para a briga de Lidi com Jojo Todynho. Quando parecia que as duas iriam se tornar melhores amigas no jogo, tudo mudou e a rivalidade falou mais alto. Bem parecidas no quesito temperamento, Lidi apontou a funkeira como responsável pela eliminação do amigo. Uma vez, que ele se colocou na baia para evitar ser votado pela cantora. O que ao final, foi puxado pelo peão mais votado da casa. Na roça de terça (24), as duas trocaram farpas durante o intervalo do programa ao vivo.

3 – Tomou as dores a eliminação de Lucas Selfie

Ainda sobre Lucas, vale ressaltar que Lidi tomou as dores da eliminação do youtuber, e isso pode ter sido um dos fatores para o público achar que é hora de ir para casa. No dia da saída do ex-participante, Lidi se isolou no despensa e chorou sem parar. Sua atitude pode ter sido motivo do público de casa votar pela sua saída.

4 – Falou sobre desistir do jogo

Em algumas ocasiões dentro do confinamento rural de A Fazenda 2020, a atriz de ‘Jezabel’ demonstrou estar infeliz no programa. Mesmo tendo pedido para ficar em seu discurso para a roça, a peoa já mostrou momentos em que estava insatisfeita em estar confinada. Principalmente após a eliminação de Selfie, onde a atriz desmoronou de chorar e disse que não estava aguentando mais o jogo e queria desistir. Nem mesmo a festa de sexta foi o suficiente para animar a participante, que ficou abalada com a saída do amigo.

5 – A reclamamona da edição

Lidi Lisboa já reclamou de tudo no confinamento rural. Desde punições como tarefas da casa. Seu último apontamento foi com a louça, onde a atriz ficou indignada com a sujeito e até disse que estava cansada de ter que fazer a limpeza da cozinha por tantas vezes. Com isso, o título de reclamona pode muito bem ser da atriz, já que ela já reclamou de várias ocasiões no jogo, até mesmo de estar confinada.

Quem foi eliminado de A Fazenda?

Raissa Barbosa foi a décima primeira eliminada do reality da Record. A atriz deixou a disputa pelo prêmio R$ 1,5 milhão com 25,58 % dos votos. Ela disputava a preferência do público ao lado de Lidi Lisboa e do sertanejo, Mariano.