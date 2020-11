A Fazenda 2020: 5 vezes que Lidi Lisboa ‘chutou o balde’ no reality

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lidi Lisboa está dando o que falar no reality A Fazenda 2020. Apesar de ser chamada de ‘planta’ no início do programa, a peoa já conquistou o público de casa, seja pelos memes de pós-festas ou caras e bocas em formações de roças, ou até mesmo pelas brigas. Mas, em alguns situações, ela já demonstrou estar incomodada no jogo. Por isso, relembre 5 momentos em que Lidi ‘chutou o balde’ no reality.

Veja 5 momentos de Lidi em A Fazenda 2020

O gênio difícil da atriz de ‘Jezabel’ pode ter contribuído para sua entrada no reality da Record TV. A peoa entrou no programa sem qualquer vaidade ou favoritismo. Logo nos primeiros dias de confinamento, ela demonstrou estar totalmente fora da sua realidade, como se aquilo fosse um ideia ruim para ela. Assustada e insegura, Lidi penou até entender como o jogo realmente funciona. Seja qual for o motivo da Record TV em colocar a atriz na edição, ela já mostrou que sabe debater e tem personalidade forte.

1 – Lidi teve fama de ‘antipática’ nos primeiros dias.

programa, uma vez que ela, demonstrava indiferença em estar ali. Nos inúmeros momentos, Lidi parecia estar incomodada e evitava a presença dos outros participantes. Isso até causou votos nas formações de roças, ao vivo. Isolada e retraída, a peoa foi chamada de ‘antipática’ pelo público. Durante uma conversa na sede, a peoa revelou que sentiu vontade de desistir de entrar para o reality, quando viu que Jojo Todynho estava no elenco. Tudo isso, por achar que não teria chances de ganhar o prêmio final.

2 – Lidi esnoba prêmio final de A Fazenda 2020

Durante uma festa na sede de A Fazenda 2020, em Itapecerica da Serra, a atriz disse com todas as letras que ‘não precisa ganhar o prêmio final’, no valor de R$ 1,5 milhão. Em conversa com o ex-MTV Lipe Ribeiro, a peoa fez juras de amor para ele e Lucas Selfie [já eliminado] e afirmou que não precisa mais do prêmio, pois conheceu os dois no jogo.

3 – Punição de Mirella gera revolta em Lidi

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após uma punição gerada pela ex-peoa Mirella, a atriz ‘chutou o balde’ literalmente e xingou a funkeira de ‘mimada’, ardilosa e babaca. Depois de descobrir que todos iriam ser prejudicados pelo descumprimento das regras, Lidi perdeu a cabeça e partiu para a gritaria contra Mirella.

4 – Pediu para sair após eliminação de Lucas

A eliminação de Lucas Selfie foi um dos momentos mais devastadores para a atriz no jogo. Ela entrou em desespero após descobrir que o amigo não voltaria mais para a sede, após encarar uma roça com Jojo Todynho e Raissa Barbosa. A ‘quase depressão’ rolou até durante a festa que agitou a sede em Itapecerica da Serra. Nem mesmo as músicas e bebidas fizeram com que a peoa animasse e seguisse o foco do jogo. Instantes após o youtuber deixar o reality, Lidi chorou e disse que queria sair. Ela se isolou na despensa, chorou e disse pra si mesmo que não estava mais aguentando. Na web, ela foi apontada como a viúva de Selfie.

5 – Lidi quebra as regras em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os pós-festas é sempre o momento mais aguardado do público. Em tempo de pandemia, muitos aproveitam para se divertir assistindo os peões causarem na festas e principalmente no pós-festas, que é onde tudo pode acontecer. Em um desses momentos imperdíveis, Lidi Lisboa resolveu quebrar uma das regras e fez xixi no chão do quarto principal de A Fazenda 2020. Tudo foi filmado pelas câmeras do Playplus 24 horas e o público de casa conseguiu identificar o momento exato do ocorrido. Mas, no dia seguinte, a peoa teve aquele famoso esquecimento. Em conversa com Jakelyne Oliveira, ela chutou o balde geral e até ficou impressionada com o ocorrido, que na verdade foi causado por ela mesma.