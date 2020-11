A Fazenda 2020: 6 sinais que o reality acabou antes da hora

Com uma das maiores audiências que o reality show rural já viu, A Fazenda 2020 tem feito sucesso desde sua estreia, porém algumas decisões da produção e do público podem ter acabado com o programa antes da hora. Entenda os motivos:

Carro de som atrapalhou programa

O maior erro de fãs de A Fazenda 2020 foi ter enviado um carro de som avisando MC Mirella que a funkeira precisava se afastar de Biel e Juliano e confiar apenas em Stéfani Bays. O jogo e comportamento de Mirella mudaram completamente e a peoa começou a fugir dos conflitos e se reconciliar com os colegas de confinamento.

A MC parou de render conteúdo no reality show na mesma semana, já que poucos dias depois sua aliada Victória Villarim foi eliminada, o que deixou a peoa em alerta. Se Mirella tivesse sido eliminada no lugar de Luiza Ambiel, as coisas poderiam estar diferentes no programa, mais longe do marasmo, mas se o carro de som nunca tivesse aparecido no confinamento de A Fazenda 2020, a participante provavelmente ainda estaria em um embate contra Raissa, Jojo e peões que antes considerava intragáveis.

Mion interfere em A Fazenda 2020

Alguns comentários de Marcos Mion fizeram muita diferença na forma que alguns participantes passaram a agir. Após a bronca do apresentador em Carol Narizinho, que foi muito criticada por seu momento de fazendeira no reality, os fazendeiros que vieram a seguir também ficaram amedrontados de errar em A Fazenda 2020 no papel de líder dos demais peões, não dando margem à novas narrativas na casa.

Outro momento em que Mion afetou o comportamento dos participantes de A Fazenda 2020 foi quando o apresentador se dirigiu à Jojo Todynho, que até então vinha rendendo ótimos momentos no reality, e disse: “você também já viu que a intensidade com a qual se defende e defende os seus princípios às vezes pode machucar. Mas você também é um ser humano em busca de evolução”. Depois disso, a dona do hit “Que tiro foi esse?” começou a pegar cada vez mais leve com os colegas e começou a se esconder no jogo, como a formação de roça em que resolveu votar no amigo Mariano para não se indispor com os outros participantes.

O apresentador de A Fazenda 2020 deve ter se arrependido dos comentários já que na última formação de roça ficou fazendo perguntas para os participantes na tentativa de gerar conflitos.

Torta de climão! Mion deu uma aulinha básica sobre os compromissos que os próximos Fazendeiros e Fazendeiras devem ter na sede! 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/uRroWSZkXK — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2020

Regra sobre cenário e objetos da casa

Após muito surto e destruição de partes da casa e cenários do reality show, a produção mudou regras e avisou os confinados que a depredação de qualquer objeto geraria punição e dependendo da gravidade, até expulsão. As coisas acabaram acalmando em A Fazenda 2020, que não rendeu novos momentos que viralizaram na internet, como Jojo Todynho descontando sua raiva em uma garrafa e Raissa chutando as portas do confinamento.

Erros e silêncio da produção de A Fazenda 2020

A sucessão de erros da produção de A Fazenda 2020 gerou muito assunto, mas ao mesmo tempo acabou deixando grande parte do público irritado. A demora na anulação do poder da chama vermelha por conta da infração de Biel e a contagem errada na Prova do Fazendeiro que Jakelyne, Tays e Lipe precisaram refazer, acaba tirando a credibilidade do reality e diminui a vontade que alguns tem de acompanhar o programa seriamente.

Outra coisa que deixa muitos fãs de A Fazenda 2020 frustrados é o silêncio da produção quando certas polêmicas acontecem no reality. Como as acusações de assédio, agressão, pedidos de expulsão, etc.

Quadro de Carioca

O quadro do humorista Carioca é criticado desde a estreia no reality show. Mesmo assim A Fazenda 2020 insiste que o momento tenha grande espaço do programa ao vivo da noite de eliminação, que acontece nas quintas-feiras. O quadro é sempre um momento que quebra a tensão da noite, mas não de um jeito positivo, como o quadro de sucesso do BBB 20, o C.A.T BBB, de Rafael Portugal, pois é cansativo e desestimulando.

Excesso de comerciais e propagandas em A Fazenda 2020

O excesso de intervalos comerciais em A Fazenda 2020 é uma comprovação que a emissora está indo bem de audiência com o reality show rural, no entanto, é algo que sempre incomoda quem assiste. Alguns dias o programa ao vivo não tem nem 10 minutos seguidos de exibição e já corta novamente para comercias com propagandas que parecem ser eternas.