Jakelyne Oliveira deixou A Fazenda 2020 e o clima começou tenso na manhã desta sexta-feira (04) em A Fazenda 2020. Isso porque, Jojo Todynho aproveitou que estava sozinha com Lidi Lisboa na área externa para lavar roupa suja com a rival. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? falou sobre questões de prioridades, citando como exemplo a votação passada em que votou na peoa.

“Eu deixei bem claro: ‘por ter me aproximado da Lidi no meio do jogo, ela e o Biel’. Ele não tenho contato mesmo e você eu me aproximei depois, por isso eu digo que fica como última prioridade, entendeu? Quando naquele momento eu te salvei, te salvei de coração. Eu pensei, vou salvar a Lidi, que ela vai salvar o Lucas e vai salvar o Lipe. Desde o momento em que eu zero alguma coisa, como a gente conversou na piscina ontem, te pedi desculpa no ao vivo, acabou. Tudo que você me perguntar vou responder com sinceridade”, disse Jojo.

Sem muitas palavras, Lidi respondeu: “Eu concordo, também sou muito sincera”. Logo em seguida, Jojo fez questão de frisar em A Fazenda 2020: “eu gosto de deixar as coisas bem claro. A primeira coisa que eu perguntei pro Teteu quando voltei foi isso, se eu tinha falado mal de você”,

Lidi então, amenizou o clima. “Não, não falou”. Por fim, Jojo selou a paz com a fazendeira da semana. “Não foi nada contra você, porque quando eu zero alguma coisa eu sigo e acabou.”. Por outro lado, Lidi não respondeu sobre o pedido da peoa, mas destacou que entendeu a sua justificativa. “Eu entendi. Sério mesmo. Tô falando sério”, afirmou.

Pergunta indiscreta

A manhã também foi marcada com uma pergunta indiscreta de Jojo Todynho a Mateus Carrieri. A a cantora quis saber sobre as partes íntimas do ator. “É verdade que quanto mais velho menor vai ficando?”, questionou. “Claro que não”, rebateu ele, na sequência.

Logo depois, Tays disse que fica murcho. A peoa acabou sendo concordada por Jojo. Mateus por fim rebateu: “Murcho seu c*. Não diminui nem fica murcho. O saco fica murcho”, disse.

Lidi delega tarefas em A Fazenda 2020

Lidi Lisboa, fazendeira da semana, delegou as tarefas na manhã de hoje. Antes de começar a definir com que tarefa cada peão ficaria, a peoa alfinetou sobre o coletivo e a louça.

“Se todo mundo der uma lavadinha na louça é legal, bacana. Se um dia um ou outro estiver inspirado, é legal. Vamos colocar a aguinha no filtro. Então, somos em oito. Maravilha. A gente vai se revezando bacaninha. Beijo!”, disparou.

Lidi, a nova Fazendeira da semana, começou a sexta-feira (4) já delegando as novas tarefas rurais 🤠👏 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/MZTt4PHAmQ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

Veja como ficou a divisão de tarefas:

Vacas: Biel

Cavalos: Stéfani Bays

Jumentas: Lipe Ribeiro

Ovelhas: Jojo Todynho

Mini Cabras: Mateus Carrieri

Horta e plantas: Tays Reis

Aves: Mariano

Lixo: Mateus Carrieri.