A Fazenda 2020: acharam a mijona? Stéfani dá flagra em Lidi

Parece que os peões finalmente descobriram quem fez xixi no quarto em um pós-festa de “A Fazenda 2020“. Na madrugada de sábado (14), Stéfani Bays flagrou a tentativa de Lidi Lisboa urinar no quarto (pela 2ª vez). Vem ver o que rolou no reality rural.

Acharam a responsável pelo xixi no chão em A Fazenda 2020

O pós-festa em A Fazenda 2020 é sempre tumultuado, principalmente por causa dos drinks a mais na festa. Depois, dos peões acalmarem e irem dormir no quarto coletivo, Lidi levantou da cama e parecia procurar o banheiro, e quando pareceria que ia repetir a punição do xixi no início do programa, Stéfani acordou. A ex-MTV gritou com a atriz, que se assustou e foi até o banheiro realizar suas necessidades em a fazenda 2020.

Mais tarde, Stéfani contou a colega a cena. “Lidiane, te peguei no flagra nessa madrugada. Dei uns gritos e você saiu correndo”, afirmou a ex-De Férias com o Ex. A influencer pediu para Lidi se aproxima e então contou detalhes do episódio. “Acordei de madrugada com você levantando. Eu fiquei assim. Você levantou, parou em pé aqui [do lado da cama] e ia abaixar as calças para mijar aqui. Dei um grito e falei: ‘Não, não, não. Pode ir para o banheiro agora!’. Aí você foi correndo”, contou. “Mentira! Então fui eu que fiz xixi”, respondeu a atriz de “Jezabel”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após bebedeira, Lidi faz xixi no chão e causa punição em A Fazenda 2020.

Com o relato de Stéfani, Lidi relembrou a punição do xixi, que até então não tinha culpado. A atriz associou o relato da peoa com o evento e se deu conta que foi a responsável pela penalidade. “Então, deve ter sido eu [que ocasionei a punição]. Não é possível. Meu Deus, achamos a mijona, o caos. Achamos a pessoa que fez xixi no quarto. Então, o mais engraçado é que não lembro”, concluiu a atriz em A Fazenda 2020.

Assista ao momento:

Parece que hoje a Stéfani não vai dormir bem mesmo! Depois de cuidar de Lipe e ser acordada por Mariano, a peoa levou um susto com Lidi andando pelo quarto! 👀 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/YMyC9dsPG8 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 14, 2020

A Fazenda 2020: após carro de som e helicóptero, drone é visto por peões