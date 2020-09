A Fazenda 2020: afinal, Jojo Todynho é a dona da edição?

Em conversa com alguns colegas de A Fazenda 2020, Juliano Ceglia falou sobre Jojo Todynho. Irritado com atitudes da peoa no reality show, o jornalista esportivo disparou: “ela não é a dona da Fazenda”. Falando o quer, se impondo e indo para cima dos adversários sem parcimônia, Jojo Todynho é um dos nomes de maior destaque da edição.

Então esbarramos em uma questão, ela é a dona da décima segunda temporada do reality show rural? Vote:

Jojo Todynho é a dona de A Fazenda 2020?

Não, tem outros Ver resultados

Quais os melhores momentos de Jojo Todynho em A Fazenda 2020?

Sem medo de falar o que quer, Jojo Todynho protagonizou alguns dos maiores barracos da edição antes mesmo de A Fazenda 2020 completar um mês no ar.

Como foi a briga entre Jojo e Biel?

No último domingo (27), a cantora brigou com Biel pois o funkeiro não realizou sua função de buscar água no poço de A Fazenda 2020.

A discussão foi um momento crucial para a carioca no reality, já que as opiniões dos colegas de confinamento se dividiram. Alguns concordaram com a bronca de Jojo no cantor, outros a consideraram grosseira.

Jojo é a rainha dos memes em A Fazenda 2020

Com muitas caras e bocas, Jojo tem feito a alegria da internet. Entre os momentos mais divertidos da cantora no reality, estão:

1 – Jojo dona da cozinha de A Fazenda 2020

Hora da merenda na cantina da Tia Jojo @jojotodynhoofc #AFazenda12 pic.twitter.com/XrhgyuGWmX — 💥 FILHO DO CARELLI 🐇 (@caderenan) September 16, 2020

2 – Jojo vira conselheira de reality show

3 – Jojo Todynho dispensa a academia

Hoje eu tô só a Jojo Todynho na academia. pic.twitter.com/Ny5vBpC5OF — Diogo Rangel 🇧🇷🌹 (@diogorangel01) September 17, 2020

O que aconteceu entre MC Mirella e Jojo?

Na primeira semana de reality show, ao lado de MC Mirella, Jojo protagonizou a primeira grande treta de A Fazenda 2020. As duas se desentenderam porque Mirella não fez nada quando viu que o vaso sanitário da sede estava entupido, o que a cantora não considerou correto.

Pouco depois, as peoas voltaram a discutir, dessa vez por causa de desperdício de arroz. No entanto, as duas se acertaram quando Jojo se desculpou pela forma que falou com a MC.

Peões estão incomodados com a cantora

O estilo sem filtro de Jojo Todynho tem incomodado alguns colegas de confinamento. Em papo na área externa de A Fazenda 2020, Tays, Mariano, Biel e Juliano comentaram as atitudes da cantora no programa.

Mariano, Julia, Biel e Tays falando da Jojo. #afazenda12 pic.twitter.com/ca6VKNXaY3 — A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) September 27, 2020

O que o público de A Fazenda 2020 pensa sobre Jojo?

Nas redes sociais, os fãs do reality show têm opiniões divididas. Alguns acham que Jojo Todynho é dona de A Fazenda 2020, outros discordam.

Jojo dona da farm sim. Se reclamar, ainda é dona de Itapecerica da Serra todinha. — dayane. 💚 (@putzday_) September 28, 2020

E mais uma vez o Juliano erra pois a Jojo é DONA da fazenda sim #ProvaDeFogo pic.twitter.com/9bFQAa122S — Ange 🌶️ (@pimentinhabbb12) September 29, 2020

jojo protagonizou os melhores memes, é completamente sincera com todos, não baba ovo de ninguém, e todos os dias é o assunto da casa. digo com propriedade, Jojo todynho é a dona da fazenda 12, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência! JOJO PROTAGONISTA pic.twitter.com/UJlq0OzQeQ — júlia💥 (@tuitajuliax) September 28, 2020

Quando alguém vem falar que a Jojo tá errada e que ela não é dona da casa e que alguém tem que colocar ela no lugar. Meu amor, ela não é só dona da casa como é a dona da temporada! JOJO PROTAGONISTA pic.twitter.com/QhedeoSUrE — Tomás (@Toms72007673) September 29, 2020

Percebi ontem, pela cara do Mariano, q ele tava putasso com a Jojo arrogante, q se acha a dona da Fazenda… E na real, a maioria não suporta ela lá dentro, só estão fingindo, um desses é o Lipe, a fisionomia dele entregou isso ontem — Lyla ❤️🤍🖤 (@Coldpl4yer_) September 27, 2020

p mim a jojo já perdeu toda a moral, chata pra caralho, se achando a dona da casaa — Lele🎀 (@valgasleticia) September 29, 2020

