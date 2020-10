A Fazenda 2020: Andressa Urach declara torcida para Raissa e web reage

A Fazenda 2020 está fogo no feno. Nesta quinta-feira (1), Andressa Urach, uma das ex-participantes mais icônicas do reality da Record TV, declarou torcida para a peoa Raissa Barbosa. Em uma foto compartilhada no Instagram, a ex-peoa pediu aos fãs e seguidores para votar para que Raissa continua no jogo. Vem ver

A Fazenda 2020 vai eliminar nesta quinta-feira (1) mais um participante do reality da Record TV. Em algumas horas o jogo pode acabar para Raissa Barbosa, Rodrigo Moraes ou Biel. No entanto, uma das ex-peoas mais icônicas de toda edição, declarou torcida para um roceiro. Andressa Urach, com toda sua fama do reality, usou a rede social para declarar torcida para Raissa, na roça desta noite.

Em foto compartilhada no story do Instagram, Andressa Urach pede que seguidores “continuem votando” para que Raissa continue no programa A Fazenda 2020. A loira ainda direcionou o link para a votação oficial, para os fãs seguirem o mesmo exemplo e votar.

Andressa Urach declarou torcida para Raissa Barbosa

é oficial, a lenda andressa urach passou a coroa de miss bumbum barraqueira pra raissa E NASCE UMA ESTRELA#AFazenda12 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/DPL3Kee1JO — shawn down (@eumaluma) October 1, 2020

A Fazenda 2020: por que Raissa é considerada a nova Urach?

Ex-vice Miss Bumbum assim como Urach, Raissa não tem só o título mais cobiçado entre as musas em comum com a famosa. Em A Fazenda 2020, a estrela já surtou a ponto de preocupar a produção e o público que acompanha o confinamento pelo PlayPlus.