A Fazenda 2020 : após álcool em gel, peões reclamam de drink forte

Os participantes do reality da Record TV, agitam mais uma festa no programa. Logo no início do tradicional brinde dos ‘descancelados’, eles reclaram dde drink muito forte.

A festa desta sexta-feira (23) no reality A Fazenda 2020 tem como tema ‘Neon’. Logo no início, os peões costumam fazer o primeiro brinde antes do agito da noite. No entanto, após brindarem com o grito ‘descancelados’, alguns participantes reclamaram que a bebida está ‘muito forte’.

Antes de entrar na festa que agita o reality da Record TV, os participantes receberam os figurinos todo estilo ao tema da noite. As mulheres ganharam até perucas com cores diferentes entre elas. Já os homens, receberam os figurinos todos estilosos e claro, também com o tema da festa.

A Fazenda 2020: Peões reclamam de drink forte

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comer todas os aperitivos da festa, os participantes tem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. No entanto, antes de mesmo de brindar, os peões comentaram sobre o drink de início estar muito forte. “Caralh* isso é álcool puro”, disse a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que completou: “Tá muito forte, tá muito forte.”

Logo em seguida, o tradicional brinde aconteceu. No mesmo instante, Mirella foi tentar provar a bebida, e assim como Jakelyne, também achou muito forte. Biel, que estava próximo à ela, disse brincando: “É pinga pura.”

Festa ‘Neon’ agita os peões

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, a cantora Joelma foi confirmada como atração especial da festa, que promete agitar os participantes do confinamento rural.

Peões já beberam álcool em gel em festa

Na terceira festa do reality A Fazenda 2020 que tem como tema ‘Shippados’, os participantes Lipe Ribeiro e Mariano criaram um drink maluco com álcool em gel. No entanto, o problema, é que os recipientes com o conteúdo, são para uso de higienização e não podem ser usados ou levados para a sede. O resultado, foi punição.

Outra ocasião, também foi durante uma festa no reality A Fazenda 2020. Novamente o participante Lipe Ribeiro estava em cena. Mas, com uma peoa diferente. Ele e Victória Villarim ingeriram a substância não permitida, pela segunda vez, e a casa toda recebeu a punição de ficar 48 horas sem gás.