A Fazenda 2020: após bebedeira, Lidi faz xixi no chão e causa punição

A atriz de ‘Jezabel’, Lidi Lisboa causou em A Fazenda 2020. Após ser acusada de assédio nas redes sociais por apertar partes íntimas de Lucas Selfie, ela também foi a responsável por causar mais uma punição na casa. Em um vídeo, mostra a peoa fazendo xixi no chão do quarto da sede.

Primeiramente, o evento da noite contou como atração principal a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. Os músicos surgiram em um telão em A Fazenda 12, e através da live show cantou seus principais sucessos musicais como: ‘É Tenso’, ‘Bom rapaz’ e ‘Madri’, além é claro, da música de lançamento ‘Menina de Fivela’.

A Fazenda 2020: Lidi faz xixi no chão e peões recebem punição

Após o fim da festa que teve como tema ‘Likes’, os peões retornaram para a sede ainda eufóricos. Foi uma bagunça que não parou por aí. Lidi começou a causar logo na entrada. Além de pedir beijo para o peão Lucas Selfie, a famosa ainda fez xixi no chão do quarto de tanta bebedeira na festa em A Fazenda 2020.

a lidi fez xixi do lado da cama mds pic.twitter.com/ajzvaQfJxr — adri (@drisurtadx) October 17, 2020

Mas, pelo visto parece que a ressaca foi tanta, que ela nem se recorda do acontecido durante a madrugada. Na manhã de hoje, a Miss Brasil Jakelyne Oliveira contou para a amiga que a casa levou uma punição (24h sem água) por alguém ter feito necessidades fisiológicas fora do lugar apropriado. No entanto, Lidi não se manifestou, o que indica que, provavelmente, ela não se lembra do que fez.

“Não tem como descobrir isso, mas a gente vai ficar 24 horas sem água. Mariano levantou e pisou em alguma coisa molhada, depois tem que ir lá ver o que é”, explicou Jake. “Nós chegamos a conclusão, que, alguém ontem a noite, deve que levantou no meio da noite e fez xixi no meio do quarto” disse a Miss, que continuou: “Não tem como descobrir isso, mas a gente vai ficar 24 horas sem água. Mariano levantou e pisou em alguma coisa molhada, depois tem que ir lá ver se é, o que é”.

Nesse momento, Lidi disse, incrédula: “vou embora, vou embora, simples assim.”

Jake conta pra Lidi da punição…

24 hs sem água por conta do xixi no quarto. #AFazenda12 pic.twitter.com/ha1xk7pGzh — Nara 🕊 (@_naratb) October 17, 2020

Lidi aperta partes íntimas de Lucas e web vê assédio

O nome de Lidi Lisboa está envolvido em outra polêmica após a festa no reality A Fazenda 2020. Ainda na madrugada, os peões voltaram retornaram para a casa depois de curtirem a festança com muito bebedeira. No entanto, na volta, Lidi apertou as partes íntimas de Lucas Selfie, após pedir um beijo e ele negar.

O fato é, que logo após a cena protagonizada na sede de A Fazenda 2020, muitos internautas acusaram a atriz de ter assediado Selfie, ao apertar seu seu consentimento, suas partes íntimas.

