Lucas Selfie não conseguiu esperar o colega sair do reservado (banheiro) e resolveu fazer xixi na porta do banheiro. Com isso, mais uma punição foi gerada

Lucas Maciel, mais conhecido como Selfie, causou mais uma punição para os participantes dos reality rural A Fazenda 2020. Depois de chorar desesperadamente durante a festa ‘Neon’, o youtuber causou punição coletiva ao fazer xixi em lugar inapropriado da sede.

Primeiramente, a festa com tema ‘Neon’ da madrugada deste sábado (24) rendeu muitos memes, drink forte, mas também muito bate-papo entre os confinados. No entanto, Lucas Selfie foi mais que causou punição, o que já é esperado, já que em quase todas as festas um participante consegue extrapolar e gerar a famosa punição pós-festa.

A Fazenda 2020: Lucas faz xixi em lugar indevido da casa

Lucas Selfie foi um dos protagonistas da festa em A Fazenda 2020. Ele chorou, se desesperou e desabafou muito sobre continuar ou não no reality. Depois de tudo isso, ele resolveu aliviar no reversado (local do banheiro). Mas, não conseguiu esperar Juliano Ceglia deixar a área reservada para utilizá-la e fez ali mesmo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Logo em seguida, o sinal de punição foi disparado para o desespero de todos, que já sabia que mais uma punição estava a caminho. No entanto, ao anunciar o alerta para comunicar todos os participantes, ninguém se levantou para saber o que havia acontecido. Em resumo, o youtuber, aparentemente ainda alcoolizado, se levantou e foi até o local do reservado. No entanto, ele resolveu se aliviar no local inapropriado. Após o ocorrido, ele se deitou no sofá da sala. O ex-MTV Lipe Ribeiro, que já estava dormindo, tentou conversar com Selfie, mas, não adiantou.

Uma punição pós #FestaAFazenda é pouco, não é? Lucas Selfie garantiu outra! Vem ver o motivo 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mLzvurLIZC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

Na manhã de hoje, os participantes acordaram com a informação, lida pelo fazendeiro da semana, Juliano Ceglia. “Segundo o manual de sobrevivência, é proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido e ficará 48 horas sem gás”, dizia o comunicado.

SABADOU! 🔥 O dia mal começou e o Fazendeiro já leu mais uma punição: os peões ficarão 48h sem gás 🤐 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/3bRGSS7AQ1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

Mais uma punição?

No entanto, essa não foi a única punição gerada em resumo após a festa em A Fazenda 2020. Os participantes receberam punição sem de água quente, após levarem comida da festa para dentro da sede.

Aliás, essa também não é a primeira vez que peões fazem xixi em lugar indevido da sede. Após a festa com tema ‘Likes’, a atriz de Jezabel, Lidi Lisboa, fez xixi no chão do quarto da sede do reality A Fazenda 2020, de tanta bebedeira na festa.

Lucas Selfie chora e pensa em ir embora de A Fazenda 2020

Após muitos drinks, música alta e cenário colorido, o youtuber se sentiu à vontade para desabafar com Mariano. Aliás, ele disse que ele é uma das ‘pessoas que ele gostaria de ter uma amizade aqui fora’. No entanto, em vários momentos da conversa, Lucas teve um ataque de choro. Ele começou a se desesperar e falar em ‘querer ir embora’.

“Eu quero ir embora disso aqui. Eu tô muito sozinho. Eu não consigo me encaixar em nenhum grupo. Eu não consigo”. O cantor tentou acalmá-lo, lembrando que ele já havia passado pela mesma situação no começo do jogo, mas o youtuber tornou a afirmar que não está feliz. “Você tem o Lipe, eu, Lidi. Que p**** é essa? Que grupo, cara?”

No entanto, Lucas afirmou em A Fazenda 2020: “Eu não quero nada. Não quero nem lá e cá. Estou me sentindo muito sozinho. Não estou bem em lugar nenhum. Juro por Deus. Eu não estou me encaixo. Mesmo gostando de vocês, eu não estou feliz aqui.”

Festa ‘Neon’ agita os peões

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, a cantora Joelma foi a tração especial da festa, que agitou os participantes do confinamento rural.

Através de uma telão, a cantora abriu a live show da noite com a música de maior sucesso, intitulado: ‘A Lua Me Traiu”. No entanto, assim que apareceu no telão em A Fazenda 2020, os participantes foram ao delírio. Tays Reis foi uma das peões que vibraram ao ver a artista.