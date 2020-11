A Fazenda 2020: após briga e xingamentos, Jake e Tays voltam a se falar

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na tarde deste sábado (28) no confinamento rural de A Fazenda 2020, a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira resolveu esclarecer com Tays Reis sobre a briga que rolou com as duas, durante a madrugada, que também envolveu o cantor Biel. Enquanto aproveitavam o sol de Itapecerica da Serra, a modelo decidiu dar sua versão dos fatos.

Antes de mais nada, o agito da festa ‘High School‘ teve atração especial das cantoras Simone e Simaria, que comandaram a live show da noite com os sucessos dos hit ‘Amoreco’, ‘Regime Fechado’, além do lançamento de ‘FoiPaPum’, lançado com exclusividade no reality.

Jake conversa com Tays em A Fazenda 2020

Na área externa do reality da Record TV, a modelo decidiu deixar tudo esclarecido com a colega Tays Reis. Durante o bate papo, Jake contou para Tays o que Biel disse para ela. Jake iniciou falando do seu relacionamento com o sertanejo Mariano. “É o que eu falei. Eu e o Mariano aqui dentro, nós estamos apaixonados sim, mas lá fora eu não sei o que vai acontecer”, ressalta a miss.

Segundo Jake, Biel teria dito que não está ‘apaixonado por Tays. “Ele falou: ‘você usou uma palavra correta, o mundo paralelo, mas eu não consigo estar apaixonado por uma pessoa e chegar lá fora e fingir que nada aconteceu. Eu consigo dormir, acordar e não estar apaixonado'”. “E eu falei, ‘eu não consigo'”, esclarece Jake para Tays em A Fazenda 2020.

Jake explica o momento exato que aconteceu toda a briga e desentendimento com Tays. “Cheguei no Gabriel [Biel] e falei assim: ‘o que você me falou foi: que você não está apaixonado e que você está 110% focado no seu trabalho. Ele falou: ‘e na minha família’. Isso, ele falou isso e foi isso que eu falei”, relatou a miss. Ainda segundo Jake, quando ela foi chamar Tays para esclarecer tudo, a ex-Vingadora não esperou ela terminar de falar e distorce a mensagem dizendo que “ele não tinha sentimento”. Foi então, que Biel ficou irritado com Jake e a briga com Tays aconteceu.

Como foi a briga entre Jake e Tays?

Tudo aconteceu durante a tradicional desta de sexta no confinamento rural. Os cantores Biel e Tays Reis resolveram esclarecer sobre o relacionamento dos dois na casa, e foi quando a ex-Vingadora acabou resgatando uma fala de Jakelyne, após um desabafo na casa da árvore. Tays disse para Biel, que a amiga alertou sobre suas intenções com ela. Segundo a peoa, Biel confessou para Jake e Mariano que não estava apaixonado por Tays, mesmo depois de dormir com ela.

A briga foi tão feia que precisou dos participantes Lidi Lisboa e Mariano separar as duas, para evitar qualquer ato que pode ser usado contra elas em A Fazenda 2020.

Amigas novamente?

Mas, ao que parece elas já voltaram a se falar. Tanto é, que em um momento da casa, Jojo Todynho disse: “Ainda bem que vocês fizeram as pazes”. O momento foi rápido e Tays não esboçou muito sentimento. O fato é, que após essa treta, ainda assim pode ficar um clima chato entre elas.

