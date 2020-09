A Fazenda 2020: Após briga, Stéfani volta a falar de Tays; entenda a treta

Stéfani Bays continua com raiva de Tays Reis após a discussão que tiveram no último domingo (27) em A Fazenda 2020 e a maquiadora voltou a criticar a cantora.

As tretas, ressentimentos e xingamentos em A Fazenda 2020 não param! Depois de brigar com Tays Reis no fim de semana, Stéfani Bays voltou a falar sobre a peoa e disparou várias críticas à cantora.

Na tarde de ontem, Stéfani, Raissa Barbosa e MC Mirella conversaram no quarto da sede e encenaram uma formação de roça, especulando alguns votos da berlinda desta semana. Durante o papo, as peoas começaram a fazer imitações dos colegas de confinamento.

A maquiadora acredita que ganhará o voto de Tays e comentou em tom de piada: “voto na Stéfani porque eu falei uma coisa para ela e ela se doeu, começou a gritar comigo. Muito estressada, grita e é grossa”.

Stéfani também encenou o que responderia para a cantora e alfinetou o affair da baiana com Biel: “Prefiro ser uma estressada de verdade do que uma bem-humorada sonsa, que fica passando pano para embustinho”.

É fogo no feno em A Fazenda 2020!

O que aconteceu entre Stéfani e Tays em A Fazenda 2020?

Não foi possível assistir a briga entre as participantes pois o momento não foi transmitido pela plataforma streaming Playplus, que exibe o reality 24 horas por dia. No entanto, Stéfani e Carol Narizinho contaram detalhes da discussão para as peoas que não viram o momento.

As influenciadoras estavam na cozinha enquanto Tays tentava dormir na sala da sede A Fazenda 2020. Segundo a dupla, elas tentavam conversar em tom baixo, pois não podiam ir para a área externa, já que a produção havia confinado todos na sede.

“A gente tomou até xingão [da produção do programa], dizendo que não podia cochichar. E aí ela falou: ‘é horrível dormir no sofá e a galera não respeitou ontem, ficou falando alto’.”, contou a maquiadora. As duas discutiram quando Stéfani foi tirar satisfação com a baiana após escutar o comentário: “assim, você quer falar alguma coisa? Sou que nem a Jojo, chega e fala para mim, não fica de indiretinha e deboche”.

Após a reclamação, a ex-De férias com o ex contou que gritou tanto durante a discussão que quase ficou rouca e chegou a tremer.

O que acontece hoje?

A formação de roça desta semana de A Fazenda 2020 acontece hoje e promete! O programa começa às 22h30 na Record TV.

Confira também o que acontece nas edições dos outros dias do reality show.

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo) Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 2020 (gravado)