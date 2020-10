É bem possível que nós próximos dias de confinamento rural A Fazenda 2020, o público irá ver uma nova MC Mirella na tela. Isso porque a peoa confessou com a amiga Stéfani Bays, que está preocupada com a opinião dos fãs ao seu respeito. Na área interna da sede do reality da Record TV, a funkeira desabafou que irá evitar brigas com os participantes da casa.

Após sequência de tretas, Mirella diz que vai mudar em A Fazenda 2020

Na quarta-feira (28), no quarto da sede, a funkeira teve um bate-papo sincerão com a amiga Stéfani Bays, e revelou que pretende evitar conflitos com os peões, principalmente com a Raissa Barbosa, com quem já protagonizou diversas discussões.

“Me surpreendi com você. Se mostrou uma pessoa incrível, maravilhosa, mas começou a cair em pilha, se perder, discutir ao vivo, ficar batendo boca com as pessoas. Por umas coisas muito nada a ver”, opinou a ex-MTV. Em seguida, Mirella disse: “Eu não o que vai ser, eu só sei que eu quero minha paz, quero ficar tranquila. Nem que eu fique aqui sozinha, quando der a gente fica junto. Você tem suas outras amigas aqui”. Continuou a MC: “Mas é isso, eu não quero decepcionar quem gosta de mim. E eu tô me sentindo muito mal, sabe quando você se sente pesada mesmo.”

“Tanto que depois que aconteceu ontem, eu fiquei doida, doida, em Nárnia, mas vai dar tudo certo!”. “Vai, tá em tempo ainda. Aqui um dia é muito tempo. É um programa ao vivo, pode mudar tudo. Espero que ainda tenha tudo nas mãos para mudar o jogo, entende”, alertou a ex-‘De Férias com o Ex’.

“Queria ter me blindado mais”, ressalta Mirella. Stéfani explicou que a intenção dela é apenas alertar a amiga quando dá uma opinião. “Você sabe que tudo o que falo é falo pra você aqui dentro é para o seu bem, não é pra te prejudicar não. Mas, parece até que eu sou chata, fico irritada”, esclareceu a ex-MTV em A Fazenda 2020.

"você sabe que tudo que eu falo pra você é para o seu bem." -stefani 🥺♥️ pic.twitter.com/cCcyJRjgFN — BIAᵇˢ (@rodrixxt) October 28, 2020

Mirella mudou comportamento após carro de som?

No dia 27 de outubro, os fãs de MC Mirella driblaram os seguranças de A Fazenda 2020 e enviaram um carro de som pedindo para que ela se afaste dos peões Biel e Juliano. Enquanto todos estavam tranquilos e confinados dentro da sede, eles escutaram um barulho. O sertanejo Mariano foi o primeiro que disse: “Carro de som”.

Segundo Leo Dias, a mensagem enviada pelo carro de som foi: “Atenção Mirella: Se afaste do Biel e do Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês, Sterella (nome do ship entre as duas peõas) em A Fazenda 2020.

Após o ocorrido, todos os participantes tiveram uma reação. Lucas Selfie ficou pensativo. Assim como Victória e Juliano. Biel não mostrou muito preocupado com a mensagem, e até deu a entender que os fãs de Stáfani, fossem os responsáveis. No entanto, MC Mirella mudou completamente o comportamento na casa. A mensagem parece ter surgido efeito para a funkeira, que passou a ficar mais com Stéfani, do que com os três aliados (Biel, Juliano e Vic).