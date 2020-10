A Fazenda 2020: após criticar Anitta, Biel volta atrás e diz que se inspirou na cantora

Durante conversa na sala de A Fazenda 2020, na madrugada desta sexta-feira (2), Biel contou para Juliano Ceglia e Lucas Cartolouco sobre alguns momentos de sua carreira, como foi chamado para participar do reality show e sua inspiração em uma estratégia de promoção de Anitta.

Como Biel se inspirou em Anitta?

“Cheguei no Brasil disposto a dar a cara a tapa, tá ligado? Ciente de tudo que eu ia ter que enfrentar desde o início, só não estava pronto”, explicou Biel. O cantor continuou contando: “Me prontifiquei a enfrentar tudo. Lancei três músicas, só três musiquinhas, uma em cada mês. Me inspirei na Anitta, o que ela fez em “Check Mate’”. Uma música por mês, dez músicas em dez meses. Na terceira, já recebi o convite para A Fazenda 2020″.

O peão revelou que estava no Brasil há apenas 3 meses quando foi chamado para integrar o elenco de A Fazenda 2020. “Vi como uma possibilidade”, disse. Em seguida, o papo continuou e o participante contou que além de álbuns em português, também tem gravações em inglês e espanhol.

O que foi o projeto Check Mate?

Durante Check Mate, Anitta lançou uma música nova por mês, com direito a videoclipe e tudo. O período marcou colaborações da cantora com artistas internacionais e também o primeiro lançamento totalmente em inglês de Anitta, Will I See You.

Biel falou mal de Anitta em A Fazenda 2020?

MC Mirella, Biel e Lucas Cartolouco conversavam sobre carreira e música durante a primeira festa de A Fazenda 2020, quando o funkeiro criticou uma colaboração entre Anitta, MC Zaag e o rapper Tyga. “Olha que b**** de música, olha como a rapaziada vibra”, disse o cantor.

“Parça, você é maior que isso, tá ligado?”, completou Biel. “Muita gente fala, mas mano…”, Mirella começou a responder o peão, mas a transmissão da plataforma streaming Playplus começou a exibir outros participantes e não foi possível saber o fim do papo entre o trio.

