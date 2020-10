A Fazenda 2020: após DR, Raissa e Lucas se beijam em festa ‘#TBT’

Raissa Barbosa e Lucas Selfie agitaram o reality A Fazenda 2020. Os dois discutiram a relação, a modelo se declarou em brincadeira com Xuxa e os dois protagonizaram o maior beijão de cinema. Vem ver como foi

A festa do reality A Fazenda 2020 começou com show de Xuxa cantando sucessos como ‘Lua de Cristal’, ‘Turma da Xuxa’, ‘Soco, bate’ e muito mais. Entretanto, a diversão que teve como tema a festa ‘#TBT’, foi especial para os peões Lucas Selfie e Raissa Barbosa. Desta vez, a transmissão 24 horas do Playplus não decepcionou e exibiu o maior beijão dos dois. Vem ver.

A Fazenda 2020: Lucas e Raissa se beijam em festa tema #TBT

Antes de mais nada, a festa do reality A Fazenda 2020 durou até a madrugada deste sábado (10), e teve de tudo. Muito beijo, música, brincadeiras e muito peão bebinho pela sede. Apesar disso, um dos momentos mais esperado da noite, foi o beijo protagonizado por Raissa e Lucas Selfie. Mas, calma, pois até lá teve muito chão pela frente. Em outras palavras, teve fogo no feno!

Depois que Raissa quase se declarar para Selfie durante a brincadeira do abecedário de Xuxa, os dois tiveram uma pequena DR. Em conversa, a peoa iniciou, dizendo: “Aqui dentro, é tudo muito intenso. A gente fica muito carente. Acho que estou apaixonadinha por você”, disse ela, que ainda completou: “Lucas, de tanto a gente brincar, eu comecei a sentir de verdade.”

Veja!

Teve beijo de Raissa e Lucas e a câmera deixou a gente ver

nem tô acreditando #FestaAFazenda #afazenda12 pic.twitter.com/AUTQ6fZgV7 — Rafa todynho👑 (@SousBezerra) October 10, 2020

Lucas não quer ficar de ‘casalzinho’ no programa

Em seguida, o ex-Pânico assumiu que também queria beijá-la, mas não pretendia fazer isso sempre que ela quisesse, para não ser julgado pelo público como “pegador” ou “aproveitador” da situação. Ao mesmo tempo, Lucas também revelou que nunca namorou e que não quer ficar de casalzinho toda hora no reality.

DR de Lucas e Raissa agita a noite

“Eu não tenho a capacidade e vontade de ser um casal o tempo todo. Eu vou ser eu, acordo um dia puto, acordo no outro dia de bom humor e vou fazer o que eu quiser. Eu quero a liberdade de ser quem eu sou. Não espere de mim ser um cara romântico, mas eu gosto de você”, afirmou ele em A Fazenda 2020.

Ainda to rindo disso aqui kkkkk raissa se afastando e cantando to nem aí e lucas indo atrás pra calar ela com beijo #AFazenda12 pic.twitter.com/TiHHce4qRe — kyjwa (@lealmalicia) October 10, 2020

Por outro lado, ao ouvir isso Lucas, Raissa se sentiu chateada. “Você tá me fazendo de idiota. Não vai chegar em nenhum lugar essa conversa”,disse ela, e saindo. Ainda assim, Lucas tentou explicar a situação melhor, mas parecia uma ideia ruim. “Você é muito louca”, disse ele. Nesse momento, Raissa afrontou: “Tá me chamando de louca meu. Eu vou virar uma louca pra você ver o que é louca”.

Xuxa animou a festa #TBT em A Fazenda 2020

Com tema “#TBT”, a eterna Rainha dos Baixinhos, agitou a noite da galera do confinamento rural. Contudo, devido ao protocolo de prevenção ao Covid-19, a apresentadora surgiu em um telão ao vivo, ao som de Tindolelê. No entanto, Xuxa pode interagir ao vivo com os peões, uma vez que estava ela estava em um estúdio próximo.

Além de cantar os sucessos de ‘Ilariê’, ‘Libera Geral’, ‘Turma da Xuxa’, ‘Soco, bate, vira’ e entre outros, Xuxa também aproveitou a noite para comandar brincadeiras com os peões. Primeiramente, a apresentadora dividiu os peões por equipe azul e vermelha. Logo depois, começou com uma dinâmica do sino, onde uma música tocava e quando pausava, o participante batia o sino e continuava a cantando a letra.