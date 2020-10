A Fazenda 2020: após eliminação, Carol desabafa sobre briga com Raissa

Carol Narizinho foi a quinta eliminada de A Fazenda 2020. Tays Reis (37,47%) e Biel (33,01%) tiveram mais votos que a ex-panicat, que somou apenas 29,51%, e conseguiram continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Como de costume, a agora ex-peoa participou de uma live, quadro conhecido como “Cabine de descompressão”, para falar de sua trajetória no reality show rural. Confira:

Eliminada falou sobre decepção em A Fazenda 2020

Durante a live, a influenciadora digital falou sobre a relação que teve com alguns participantes de A Fazenda 2020. Os apresentadores do Cabine de descompressão a questionaram sobre a briga com Raissa. “Foi uma coisa muito doida, do nada”, avaliou Victor Sarro.

“Não senti medo porque sei que estou protegida pelas regras do programa. Me senti um tanto quanto decepcionada com ela porque sempre que ela precisou, estive apoiando ela, ajudando, acolhendo em todos os sentidos. Então me senti decepcionada, incompreendida, não estava querendo brigar”, contou Carol. “Sou muito calma, ainda mais com uma pessoa que gosto, que tenho muito carinho. Se fosse uma outra pessoa que não gosto, eu ia explodir e se eu explodo, ninguém segura. Aí ia ficar as duas tendo que ser segurada, as duas gritando. Ia ser feio”, explicou a quinta eliminada de A Fazenda 2020.

O que aconteceu entre Raissa e Carol em A Fazenda 2020?

Raissa e Carol se desentenderam em A Fazenda 2020 após a modelo chamar a ex-panicat de ‘patricinha’. As coisas saíram do controle quando Narizinho criticou Raissa, dizendo: “pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”. Enfurecida, Raissa partiu para cima da ex-participante.

Ex-panicat chama Lucas de falso

Na live, foi exibido um VT de A Fazenda 2020 em que Lucas Maciel conversou com Lidi Lisboa sobre votar em Carol. A ex-peoa ficou chocada com a conversa e comentou: “nossa, que falso”. “Você esperava isso do Lucas?”, questionou o apresentador Victor Sarro. Carol negou e confessou: “estou bastante decepcionada com ele”.

Carol não quer amizade com Lidi

Enquanto falava sobre sua discussão com Raissa, Carol disse que sua reação seria diferente se a briga fosse com um participante que não gostasse em A Fazenda 2020, e que talvez não tivesse se mantido calma. “Tipo quem?”, quis saber um dos apresentadores. “A Lidi, não quis nem conversar com ela, porque é uma pessoas que… não quero, não quero amizade aqui fora”.

