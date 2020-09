A primeira roça de “A Fazenda 2020” está formada, com Fernandinho Beat Box, Lucas Cartolouco, Raissa Barbosa e Rodrigo Moraes na berlinda do reality da Record TV. Após a formação da roça, Raissa teve um ataque de fúria. Ela chorou e avisou para Jakelyne Oliveira o que estava com vontade de fazer: “Quero quebrar o pau!”.

Entretanto, a peoa questionou JP, que foi um dos homens que a indicou, afirmando que sua justificativa não teve nexo. Ele tentou se explicar, mas sem sucesso. Não demorou muito e Raissa se isolou com a fazendeira e, chorando, disse que precisava ficar longe para não cometer uma besteira:

Logo depois, a vice-Miss Bumbum foi até a cozinha onde estava a maioria dos homens e disparou: Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!

Combinação de votos na roça de “A Fazenda 2020”

Mateus Carrieri lhe respondeu: “Eu estou grudado no Juliano, quase que 24 horas aqui, e eu não sabia em quem ele iria votar. A gente não combinou nada. Você pode ficar chateada, mas a gente não combinou”. Raissa se irritou e jogou água na direção dos peões, que a criticaram pela atitude. Ela seguiu desabafando, e um dos peões justificou que ela só dormia no programa e por isso não se aproximou de ninguém. A resposta da modelo, entretanto, foi direta:

“Eu tentei me aproximar do Lipe, dos dois boy lixo e o que eles fizeram?, se referindo a Lipe e Biel. Depois, modelo desabafou com as peoas sobre a indignação em ter obtido oito votos. Ela ficou extremamente nervosa e foi consolada por com Luiza Ambiel, Victória Villarim, MC Mirella e Jojo Todynho.

A modelo foi acalmada pelas peoas e se trancou no banheiro. Foi possível ouvir gritos de Raissa, e os confinados demonstraram preocupação com alguns objetos cortantes no local e questionaram se a produção não deveria intervir.

Como foi a votação da 1ª roça em ‘A Fazenda 2020”

A votação da primeira roça em ‘A Fazenda 2020″ teve início com Marcos Mion explicando a nova dinâmica e pedindo para JP Gadêlha, o vencedor da prova de fogo, escolher com qual poder ficaria: chama vermelha ou verde. Entretanto, ele escolheu ficar com a vermelha, tendo direito de anular o voto de duas pessoas.

Em seguida, JP Gadêlha deu o poder verde para Carol Narizinho, que pôde trocar de lugar com alguém da baia. A ex-panicat efetuou a troca com Victoria, que já estava imune. A fazendeira Jakelyne Oliveira indicou Lucas Cartolouco.

Votação da roça de ‘A Fazenda 2020’ é aberta

Depois disso, a casa fez a votação aberta. De acordo com o regulamento, o participante mais votado é o segundo a ir para a roça. Raissa Barbosa recebeu oito votos e foi para a berlinda. Como já era de praxe nas edições anteriores, o peão mais votado pela casa tem o direito de puxar alguém da baia para a roça e Raissa escolheu Fernandinho Beat Box para acompanhá-la. O quarto e último peão a fechar a roça foi escolhido através de uma dinâmica do “resta 1”.

Os peões escolhiam quem gostariam de salvar da roça. Quem sobrasse por último estava na roça. Esta quarta pessoa teve o direito de vetar um dos peões que já estava na roça da prova do fazendeiro que acontece quarta, que dará a chance de um dos participantes da berlinda, de se safarem e ainda ganharem o tão sonhado chapéu. Rodrigão “restou” e foi o quarto peão a formar a roça. O youtuber vetou Raissa da prova de amanhã, e a vice-miss bumbum tornou-se a primeira confirmada na roça.

Veja quem votou em quem na 1ª formação da roça:

A fazendeira indicou Lucas Cartolouco, que foi direto para roça

Mateus Carrieri votou na Raissa Barbosa , o primeiro voto da edição.

votou na , o primeiro voto da edição. MC Mirella votou na Jojo Todynho

votou na Lipe Ribeiro votou na Raissa Barbosa

votou na Luiza Ambiel votou em Juliano Ceglia

votou em Lucas Maciel votou em Biel

votou em Tays votou em Rodrigo

votou em Rodrigo votou em Raissa

votou em Lidi votou no Biel

votou no Jojo Todynho votou na Lidi

votou na JP Gadêlha votou em Biel

votou em Mariano votou no Rodrigo

Raissa votou no Biel

votou no Cartolouco votou na Raissa

votou na Fernando Beatbox votou na Raissa

votou na Stéfani Bays votou no Biel

votou no Juliano Ceglia votou em Raissa

votou em Victória votou em Lidi

Veja como foi a dinâmica do resta 1, que levou o quarto peão para a berlinda: