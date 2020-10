A Fazenda 2020: após minimizar romance, Tays e Biel se beijam em festa

Biel e Tays Reis deram o maior beijão durante a festa com tema ‘Likes’ da noite de sexta-feira (16) no reality A Fazenda 2020.

Durante a festa com tema ‘Likes’ da noite desta sexta-feira (16), o cantor Biel e a ex-Vingadora Tays Reis parecem terem se entendido, após o comentários do funkeiro ter repercutido nas redes sociais. Logo no início da festa, eles se beijaram na pista da sede do reality A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Biel minimiza relacionamento com Tays

A roça passada que eliminou a ex-panicat Carol Narizinho foi reveladora para alguns participantes do reality A Fazenda 2020. O cantor Biel sentou no banquinho da berlindo ao lado de Tays Reis, que até então era apontado como affair do cantor no programa. No entanto, no dia da eliminação, o funkeiro chegou a declarar em resposta para Luiza Ambiel, que ela não era bem um romance certo para ele.

Em conversa no quarto da sede, Luiza lamentou que o peão fosse para a roça com Tays – pessoa com quem o funkeiro se relaciona dentro da casa. “Foda é ir com a sua mina”, disse Ambiel antes de ser rebatida pelo cantor: “Ela não é minha mina”. Logo após a declaração do cantor, a peoa corrigiu sua colocação. “Aqui dentro, a pessoa que te ajuda.”

"Não é minha mina", diz Biel sobre Tays em conversa com Luiza Ambiel 🤠 #ProvaDoFazendeiro 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/C0Uu0LAJOm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 15, 2020

Biel e Tays se beijam em festa ‘Likes’

No entanto, ao parece, é que o desentendimento entre os dois parece ter sido solucionado. Pelo menos foi o que pareceu após os dois se beijarem na festa em A Fazenda 2020. Vale ressaltar, que diversas vezes, Biel já declarou que ainda ama sua ex-esposa, Duda Castro, com quem teve um casamento conturbado.

Contudo, os dois estão comemorando muito a festa desta semana, após os últimos dias como roceiros em A Fazenda 2020. A festa começou animada, logo no início os peões fizeram o famoso brinde antes de subir na pista de dança. Enquanto curtiam o som escolhido pela produção do reality, os dois que foram salvos pelo público, se beijaram. Biel, no entanto disse após beijar Tays. “Que gostoso.”

Festa com tema ‘Likes’ agita peões em A Fazenda 2020

A festa que agita o reality A Fazenda 2020 tem como tema ‘Likes’. Além das músicas escolhidas pela produção do reality, os peão vão ganhar um show virtual da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. No entanto, resta saber se terá fogo no feno, pois é disso que o público gosta, vem a casa pegando fogo.

A decoração do show também é uma atração à parte, com tema azul e branco. Além é claro, do show de luzes que deixa tudo mais bonito.