A Fazenda 2020: após pedido de Mirella, Biel pode indicar ‘Jezabel’ à roça

MC Mirella aproveitou a festa com tema ‘street’ para planejar suas estratégias para a próxima formação da roça do reality A Fazenda 2020. Enquanto rolava a música alta, ela aproveitou o momento para conversar com Biel, o fazendeiro da semana. Durante o bate-papo, ela pediu para o peão indicar “Jezabel” à roça. O nome é referência ao papel interpretado por Lidi Lisboa.

Biel é novo fazendeiro da semana. Ele venceu a disputa na quarta-feira (4) contra os participantes Tays Reis e Mateus Carrieri. O peão estava a um passo da berlinda, por ser o mais votado pela casa. Mas, conseguiu escapar ao assumir o chapéu do fazendeiro, repassado pela Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Logo após sua volta, os peões criaram o ‘meme do caixão’ com a ex-MTV Stéfani Bays.

Mirella pede para Biel indicar Lidi

Tudo aconteceu durante a festa de sexta (6) em A Fazenda 2020. Mirella, ex-aliada de Biel no grupo ‘bico preto’, revelou seu desejo em ver a atriz no banquinha da roça. Temendo estar na berlinda da semana, Mirella foi desabafar com o colega de confinamento, e ele questionou: “Você quer ir com quem?”, disse Biel, que completou a pergunta: “Quem você quer que eu mande? Escolhe e fala pra mim.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas, não foi preciso muito e Mirella rapidamente disse um nome na lata. Ao que parece, ela já estava decidida em entregar ‘o pescoço da peoa’ para a forca. Ou melhor, para a roça. Ela respondeu: “A Jezabel” – nome da personagem de Lidi Lisboa na telenovela da Record TV.

Biel: "Você quer ir com quem, quem você quer que eu mande?!" Mirella: "A Jezabel" pic.twitter.com/ujYFdBLgEk — Lea (@leabanida) November 7, 2020

Mesmo após o fim do grupo intitulado ‘minoria’ ou ‘bico preto’, Mirella e Biel continuam mostrando suas intenções no jogo. Até então, ela foi considerada uma ex-aliada de Biel, que criticou a peoa ter passado para o outro lado e reaproximado principalmente da rival, Raissa Barbosa, com quem agora é considerada ‘amiga’ novamente.

Biel critica Mirella em A Fazenda 2020

Durante uma conversa com o ex-eliminado Juliano Ceglia e Mateus Carrieri. Biel criticou o comportamento da colega de confinamento, MC Mirella, depois de perceber uma mudança de comportamento da peoa, coincidentemente após o evento do carro de som, da semana passada. Biel, que iniciou o grupo ao lado de Juliano, não gostou nada de saber da atitude de Mirella e criticou: “Ficar vendo esse relacionamento da Mirella com a Lidi [Lisboa], Raissa [Barbosa], com a própria Jojo [Todynho], me dá ânsia de vômito. Eu não consigo agir assim.”

Personagem de Lidi nos trends topics

É nítido que após o carro de som, Mirella mudou o comportamento no jogo. Ela passou a criticar seu envolvimento com Biel e tal grupo criado. Além de ter voltado a conversar com Raissa, Lidi e Jojo, com quem já protagonizou diversas brigas em A Fazenda 2020. Mas, para muitos internautas, a peoa está apenas ‘fingindo’ ser uma pessoa melhor, para não manchar sua imagem diante dos fãs. Logo após sugerir Lidi para a roça, a peoa recebeu críticas nas redes sociais. Rapidamente subiram a tag ‘Jezabel’ entre os assuntos mais comentados do dia. Veja algumas reações:

Jezabel nos tts só pq a mc 18% disse que quer ela na roça e vamos de unir os 7 reinos… pic.twitter.com/YEtUkox7eP — lady fazendeira (@ladypontocom) November 7, 2020

Se o Biel indicar a Lidiane e ela não ganhar o Fazendeiro, só sei que vamos fazer a nossa Jezabel ser a mais votada ❤🤧#AFazenda12#festaafazenda pic.twitter.com/4GoLwnPgy7 — Thaís ☯👸🏾💥 (@euthataai) November 7, 2020

E vamos de MC 18 e MC 6 hits!

Ela pedindo p ele mandar a "Jezabel" p roça!#afazenda12 pic.twitter.com/FJOyPnSiiA — Jacque D'Oyá 🦋⚡ (@jacquedoya) November 7, 2020

📣JEZABEL📣 E já vamos preparar pra votar mtoo!

A Mirella ao ser questionada pelo Biel sobre quem ela quer que ele indique ir pra roça com ela disse Jezabel (personagem da Lidi em novela da Record)!

Prepara que o tombo veeeem!#FestaAFazenda

#AFazenda12 pic.twitter.com/jTUC7qltvc — Reality Sou (@RealitySou1) November 7, 2020

https://twitter.com/Lidinhalis/status/1324966277597835264