A Fazenda 2020: após polêmica com prova, Record mantém resultado

A prova do fazendeiro que aconteceu na noite desta quarta-feira (11) em A Fazenda 2020 dividiu opiniões do público. Isso porque, muitos acusam a produção do programa e Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da RecordTV, de erro na contagem de pontos. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a emissora mantém o resultado já firmado de Jakelyne Oliveira fazendeira pela terceira vez.

A emissora teria analisado as imagens da prova do fazendeiro que também contava com participações de Jojo Todynho e Raissa Barbosa. A disputa, no entanto, teria ocorrido de forma correta tanto por parte da produção e direção de provas de A Fazenda 2020.

Público aponta erro na prova do fazendeiro de A Fazenda 2020

Na madruga desta quinta-feira (12) boa parte do público que acompanha o reality show usou as redes sociais para pontar supostos erros na prova do fazendeiro. A principal alegação é de que Jake teria errado alguns comados da prova e a produção teria contato ponto em favor da peoa.

Segundo o público, o erro teria ocorrido na décima quarta rodada em que Jake teria 84 pontos, mas a produção de A Fazenda 2020 teria contabilizado 94. No Twitter, a hashtag ‘Prova Manipulada’ figurou entre os 3 assuntos mais comentados do Brasil durante o dia.

Prova do fazendeiro

As competidoras de A Fazenda 2020 tinham que andar em uma roda gigante em movimento e decorar uma sequência exibida em um dado gigante. Na tela que ficava em frente a roda de cada peoa, eram exibidas embalagens de uma marca patrocinada em intervalos de segundos ou minutos.

Na segunda parte da prova, após a exibição da sequência, a produção acionava uma contagem regressiva de 1 minuto no dado. As participantes, então, tinham que correr para uma bancada e organizar as embalagens na ordem correta mostrada na tela. Após o feito, retornar a roda gigante antes que a contagem regressiva zerasse.

Cada embalagem colocada na ordem correta valia um ponto. Mas antes mesmo do início da prova, as peoas escolheram em qual roda iriam competir: verde, roxo e amarelo. Na última opção, por exemplo, a participante de A Fazenda 2020 que estivesse fazendo a prova nessa roda já saia na frente com 6 pontos.

O resultado final da prova do fazendeiro de A Fazenda 2020 terminou com Jake fazendeira totalizando 132 pontos. Jojo apareceu logo em seguida com 128 e Raissa fez 113 que somados os 6 pontos bônus, subiu para 119, a mantendo mesmo assim, na terceira colocação. As duas peoas se juntaram a Lucas Selfie na nona roça da décima segunda edição do reality.