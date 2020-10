A Fazenda 2020: após treta, Mariano volta atrás e pede desculpas a Biel

Mariano, da dupla com Munhoz, começou a festa com tema ‘Likes’ de A Fazenda 2020 se desculpando com Biel, após vetar o funkeiro da Prova do Fazendeiro. Mas será que Biel aceitou numa boa? Vem saber

O cantor Mariano, resolveu aproveitar o clima da festa com tema ‘Likes’ em A Fazenda 2020, para conversar com o funkeiro Biel, com o intuito de esclarecer toda a treta que rolou após o sertanejo vetá-lo da Prova do Fazendeiro, que ao final, consagrou o affair de Jakelyne como novo fazendeiro da semana.

A Fazenda 2020: Mariano pede desculpas para Biel em festa

Logo no início da festa que rolou até a madrugada de sábado (17) no reality A Fazenda 2020, o sertanejo Mariano resolveu chamar Biel de canto para conversar sobre os acontecimentos dos últimos dias no confinamento rural da Record TV. Apesar de terem protagonizados uma rivalidade com direto a ofensas e tudo mais, o cantor, da dupla com Munhoz, parece ter deixado de lado e está disposta a selar a paz para o bem da convivência na casa de A Fazenda 2020.

“Eu nunca tive uma inimizade na minha vida. Aqui a gente tá morando no mesmo lugar, dormindo no mesmo quarto. Não dá pra ficar nesse clima. Foi uma falha, foi um erro. Não me julga por um erro. Eu não sou um garoto perfeição”, disse Mariano, que continuou: “Estou te pedindo desculpas, errei. Se você não quiser perdoar, de boa, mas não dá pra ficar nesse clima. A gente se ofendeu muito.”

No entanto, Biel respondeu durante a festa em A Fazenda 2020: “Mas partiu de você, tu sabe disse. Eu jamais tiraria você dá prova. Eu podia nem voltar, nem voltar com a Tays. Falou pelas minhas costas, não podia me defender. Falou que eu fiquei 3 anos fora me escondendo. Você me ofendeu.”

Como foi a briga de Biel e Mariano?

Após a votação que eliminou a ex-panicat Carol Narizinho, teve briga que começou após Mariano veta Biel prova do fazendeiro. A estratégia do sertanejo não agradou o funkeiro, que foi direto para a berlinda da roça. Mas, o clima mesmo esquentou na sede de A Fazenda 2020. Para piorar, após a eliminação ao vivo, Biel foi informado por Luiza Ambiel que Mariano estava falando mal dele.

“Falou que você não é homem. Que você não aprendeu. Fez coisas feias demais lá fora. Falou horrores de você”, disse a peoa, que continuou: “Desceu o pau… falou que se fosse na cidade dele, você ia apanhar de pau.”

Festa com tema ‘Likes’ agita peões

A festa que agita o reality A Fazenda 2020 tem como tema ‘Likes’. Além das músicas escolhidas pela produção do reality, os peão vão ganhar um show virtual da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. No entanto, resta saber se terá fogo no feno, pois é disso que o público gosta, vem a casa pegando fogo.

A decoração do show também é uma atração à parte, com tema azul e branco. Além é claro, do show de luzes que deixa tudo mais bonito.