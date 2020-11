A Fazenda 2020: após vencer prova, Biel terá novo poder na roça

Biel está vivendo uma semana de glorias em A Fazenda 2020. Isso porque, além de ser o fazendeiro, o intérprete de Química terá outro poder na formação da roça, nesta terça-feira (10). O peão venceu uma atividade patrocinada e ganhou uma miniatura de avião com as coordenadas.

Na tarde desta segunda-feira (9), a produção informou que Biel receberá instruções de Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020. Além disso, o fazendeiro da semana ganhou uma série de prêmios que serão entregues em sua casa nas próximas semanas, enquanto ainda estiver confinado.

O que se sabe sobre o poder extra em A Fazenda 2020?

O poder conquistado com Biel será semelhante aos do lampião e as chamas vermelha e verde em A Fazenda 2020. No entanto, os peões especulam sobre um possível prêmio em dinheiro. Por outro lado, a produção informou aos peões que se trata de um poder extra para a formação da roça.

Repercussão do novo poder de Biel na casa

A notícia de que o cantor terá um ‘nitro’ a mais para a formação da nona roça em A Fazenda 2020 deixou Lidi Lisboa revoltada. Isso porque, a peoa não escondeu sua insatisfação com a conquista do concorrente. “Tá tudo errado, velho”, disse ela, jogando o cobertor pra cima e resmungando.

Jakelyne Oliveira fez observação afirmando que Biel está tendo sorte e levando todas as dinâmicas da semana no confinamento rural. Já Tays concordou com e peoa em A Fazenda 2020.

Como será a formação da roça?

Biel, fazendeiro da semana, vai indicar um peão diretamente à roça. Antes disso, MC Mirella, vencedora da prova de fogo, terá que escolher entre a chama verde e vermelha. A que não for escolhida pela peoa, terá que ser entregue a outro participante. O público, no entanto, já sabe o conteúdo da chama vermelha.

O participante que receber esse poder de Mirella, ganha R$ 10 mil e terá que indicar o quarto roceiro. Isso porque, a dinâmica do resta um foi excluída do formato de formação essa semana. Logo em seguida, a casa vai votar normalmente para escolher o segundo roceiro. O mais votado pela casa puxará um morador da baia (Lipe Ribeiro, Lucas Maciel, Stéfani Bays e Mariano) para a roça. Por fim, o dono do poder vermelho vai indicar o quarto e último roceiro para a berlinda.

A roça só será definida, de fato, na quarta-feira (11) quando A Fazenda 2020 terá um novo fazendeiro. Os três restantes vão encarar a votação do público em votação popular que definirá o nono eliminado do reality show.