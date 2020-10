A Fazenda 2020: após ver Raissa descontrolada, Lucas Selfie toma atitude

Lucas Selfie resolveu revelar sua opinião após o surto de Raissa Barbosa nesta quarta-feira (21). Em conversa com os participantes Mariano e Lipe Ribeiro, o ex-Pânico criticou o comportamento da peoa, e ainda tomou uma atitude drástica em relação à ela dentro do reality A Fazenda 2020. Ele disse que ‘nem bom dia’ dará mais.

A Fazenda 2020: Lucas Selfie critica atitude de Raissa

Contudo, o youtuber deixou claro que não apoia o comportamento de Raissa no jogo. Em conversa com os peões e também com a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, ele questionou até que ponto a peoa é capaz de chegar com esse comportamento. “Cara, agora juro, Raissa pra mim também, nem bom dia faço questão”, iniciou o peão. “Pelo que eu tô observando dela há muito tempo e o pouco que conheço, tenho certeza que ela chegou na Luiza com essa mesma maldade”, opinou.

“Foi pensado. Então tipo assim, todo mundo tem dó, que é doidinha, surtadinha, que chora, que dá show, que quebra coisa, mas de coitada nao tem nada, não tem nada de coitada”, disse Selfie. Nesse momento, Mariano começou a falar: “Minha preocupação é quando ela sai do corpo”. Lucas interrompe e diz: “Ah mas o que ela vai fazer, vai agredir alguém, vai embora pra casa.”

“Só não achei legal porque, quando era com os outros, elas falavam: ‘Não, tem cuidado, ela fica nervosa, deixa quietinha’. Aí, quando é o contrário, [elas dizem:] ‘Solta ela, deixa atacar!’. Não achei legal”, disse o ex-MTV Lipe Ribeiro. “O intuito maior dessa reunião foi isso, tirar ela do sério para agredir alguém e ser expulsa. Entendeu? Porque elas sabem qual é a palavra-chave, gatilho que a tira do sério”, argumentou o sertanejo Mariano. Por sua vez, Lucas Selfie ficou em silêncio por alguns instantes, depois de ouvir e refletir os posicionamentos dos colegas de confinamento.

“O intuito maior dessa reunião aqui foi isso. Foi tirar ela do sério, para ela agredir alguém e ser expulsa, entendeu? Por que elas sabem qual é a palavra-chave, a ‘palavra gatilho’ que tira ela do sério. Eu fui lá agora, porque chamou para ela tomar o remédio, ela tava lá: ‘Eu não quero tomar o remédio, porque não quero que me chamem de doida, não quero ficar falando que eu tomo remédio’. A palavra-chave, o gatilho dela é quando chamam de doida, de maluca. É quando ela explode”, disse Mariano em A Fazenda 2020.

O que aconteceu com a Raissa?

Na tarde desta quarta-feira (21) em A Fazenda 2020, a Raissa teve mais um surto após uma discussão com a funkeira MC Mirella. Tudo aconteceu após a roceira Luiza Ambiel resolver convocar uma reunião para lavar roupa suja. No entanto, o ‘encontro’ saiu do controle, após a atriz dizer que tinha ouvido de Raissa, que Lipe e Jakelyne haviam se beijados na sede.

Nesse momento, teve peão se exaltando, tentando dar justificativas e explicações sobre o ocorrido. Foi quase um show de horrores e bate-boca. Mas, a situação ficou séria, quando Raissa quis falar sobre o porquê resolveu escolher tirar os votos recebidos de Jakelyne ou invés de Mirella, durante a formação da roça. A funkeira logo não gostou e saiu pra ofensas e acusações. A palavra ‘louca’ foi uma das mais usadas no momento. Com isso, Raissa se descontrolou e se não fosse Jojo Todynho para segurar, poderia ter acontecido o pior.

Lucas e Raissa já foram quase um casal em A Fazenda 2020

Luca e Raissa já protagonizaram algumas tretas em A Fazenda 2020. Mas, também já tiveram momentos de romance no ar. Durante a festa como tema a festa ‘#TBT’, a plataforma Playplus 24 horas exibiu o maior beijão dos dois. No entanto, após hoje o affair pode ter acabado.