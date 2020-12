A Fazenda 2020: arrependida? Luiza pede desculpas e Jojo responde

Durante a última festa do reality A Fazenda 2020, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16), a atriz Luiza Ambiel resolveu se desculpar com a funkeira Jojo Todynho. Ela aproveitou o clima de final de programa, para resolver todas as desavenças com a primeira finalista. Jojo, por sua vez, também não ficou calada e agradeceu.

Luiza mudou de opinião em A Fazenda 2020?

Na madrugada, os eliminados retornaram à sede para se juntarem aos finalistas e agitarem a última festa do programa. Em certo momento da festa, Luiza chamou Jojo de canto para pedir desculpas. “Você falou mais de mim do que eu de você. Você vai ver o que eu falei”, disse Luiza para Jojo. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ respondeu: “Fique tranquila porque vou ver quando eu sair”. Logo em seguida, Jojo ganhou um abraços e beijos da ex-colega.

“Eu gosto de você, gostosa. Estou na torcida. Falta pouco. Eu disse para a galera que eu vinha falar com você, e disseram, não vai”, afirmou Luiza. Jojo, por sua vez, agradeceu. Mais tarde, em conversa com Lipe Ribeiro, a funkeira desabafou e revelou que pediu um tempo para a ex-musa da banheira do Gugu para repensar sobre tudo que aconteceu em A Fazenda 2020.

Jojo pediu um tempo para pensar

“A Luiza veio desabafar comigo, me pedindo desculpa, pediu para zerar, que ela gosta de mim, que eu fui muito importante na vida dela porque eu fiz ela se aceitar, aceitar suas celulites, aceitar suas olheiras e outras coisas. E que as fãs dela e as pessoas falaram o que ela fez de errado”, disse Jojo. A conversa rendeu, mesmo o Playplus 24 horas não mostrando todo o bate-papo.

“Falei com ela ‘Luiza, presta atenção, deixa eu sair, digerir tudo. Eu tenho que saber todo o contexto da coisa. Eu não posso falar ‘zeramos’. Todo mundo que saiu e que fizeram as pazes conseguem ter uma noção. Eu tô sem noção de nada. É dar tiro no escuro”, disse Jojo.

Lipe Ribeiro, outro finalistas ao prêmio final, também revelou sua opinião. Ele analisou que muitos estão se entendendo pós-reality. “Parece que a grande maioria zerou. A Jake [Jakelyne Oliveira] que parece estar brigada com muita gente, que loucura. Vendo assim por fora. Marianin [Mariano] tá de boa”, explicou o ex-MTV em A Fazenda 2020.

Como será a grande final?

Na próxima quinta-feira (17), o apresentador Marcos Mion irá finalmente revelar quem é o grande campeão da temporada de número 12. Como já anunciamos aqui, a grande final será inesquecível e promete fortes emoções. Logo no início do programa ao vivo, um dos quatro participantes [Jojo, Biel, Lipe e Stégani] será eliminado, deixando apenas três finalistas para a votação do público.

Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.