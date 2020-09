A Fazenda 2020: Record mostra assédio sexual citado por Rodrigo; veja vídeo

No programa deste sábado (26), a Record TV mostrou o trecho de um acontecimento pós-festa que foi citado por Rodrigo Moraes em A Fazenda 2020. O ator comentou “teve um assédio sexual pesado aqui” durante papo com colegas de confinamento, mas a transmissão que é exibida para o público foi cortada após a fala do apresentador, deixando os fãs do reality sem respostas.

O que aconteceu com Rodrigo Moraes?

Durante conversa no quarto da sede, Victória Villarim falou sobre a festa “Shippados”: “ontem o povo beijou tudo, um monte de casal. Não teve briga”. Foi então que Rodrigo citou o momento com Jojo Todynho.

A Fazenda 2020 mostrou o vídeo em que a cantora carioca pergunta: “Rodrigo, vai dormir de conchinha comigo?”. Em seguida, Jojo deu alguns tapas no bumbum do apresentador, que estava deitado na cama.

“Quase fui expulso da cama”, concluiu o peão.

E parece que Rodrigão quis dar uma cutucada nas atitudes de Jojo após a #FestaAFazenda! 😅 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/tL2yG8QUiM — A Fazenda (@afazendarecord) September 27, 2020

Público de A Fazenda 2020 criticou Playplus

Após Rodrigo falar sobre o ocorrido para os peões de A Fazenda 12, a transmissão da conversa foi cortada, o que gerou discussão nas redes sociais. O momento foi considerado censura e internautas usaram uma hashtag que pedia o cancelamento da plataforma streaming.

Alguns fãs que reagiram nas redes prometeram boicote ao serviço.

Mion: ''No Play Plus você fica por dentro de tudo que acontece em primeira mão!" A primeira mão: pic.twitter.com/xuPVsyGG7e — Black is King (@BielChatinho2) September 26, 2020

O que mais aconteceu na festa de A Fazenda 2020?

A comemoração começou com uma live de Felipe Araújo, que cantou alguns de seus sucessos, como “Espaçosa Demais”, “Residente” e “Atrasadinha”.

Felipe Araújo agitou a #FestaAFazenda e os peões amaram!! Vem ver 🤠❤️ Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/gjv1A64YuO — A Fazenda (@afazendarecord) September 27, 2020

Rolou beijo entre Biel e Tays Reis! Os dois dançavam agarradinhos a música “Oração”, da Banda Mais Bonita da Cidade, quando aconteceu o esperado beijo. O clima de romance também foi sentido por Raissa Barbosa e Lucas Maciel.

beijo tays e biel pra felicidades das malynes pic.twitter.com/d3EvAPNqJq — matheus (@matcomenta) September 26, 2020

O play plus cortou mas eu mostro, Todo esse bafafá pra isso? Esperava mais de vcs em Raissa e lucas. #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/bWrTy0m0Wx — Gαвє (@bielsamos22rj) September 26, 2020

Nem só de bons momentos se vive A Fazenda 2020. Pouco depois do encerramento da festa, Lipe Ribeiro e Mariano resolveram fazer um drink com álcool em gel. A produção do programa não aprovou a ideia dos peões e todos foram punidos. “24 horas sem água encanada”, informou Carol Narizinho, fazendeira da semana.

Em outro momento, mais uma regra foi descumprida, dessa vez envolvendo o microfone de um dos participantes. Com isso, mais 24 horas sem água encanada, totalizando então 48 horas de punição.