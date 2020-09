O reality A Fazenda 2020 estreou na terça-feira (8) às 22h30, com transmissão pela Record TV. Antes de mais nada, essa é a décima segunda edição que conta com apresentação de Marcos Mion. Ao todo, são 20 participantes que disputam o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. Assim como todo início gera expectativa, logo na primeira noite de programa já rolou a primeira punição cometida por dois peões. Além disso, teve os primeiros desentendimentos, climão e a primeira votação para baia.

Ao passo que as câmeras foram ligadas, os participantes foram entrando. Foram revelados um por um, ao começar pelo cantor Biel, que já causou no primeiro dia de confinamento. De fato, A Fazenda 2020 começou com tudo, e já rolaram alguns desentendimentos, afinal, é disso que o povo gosta. Por outro lado, a cada ano que passa, a disputa fica mais acirrada e os participantes mais tensos, ou seja, o jogo finalmente começou.

Quem está na baia em “A Fazenda 2020”?

Logo na primeira votação do reality, os participantes se reuniram para saber quem integrará a primeira baia da edição, em outras palavras, o ‘desconforto’ rural. Biel, Cartolouco, JP Gadêlha e Rodrigo foram os mais votados entre os participantes, ou seja, eles são os primeiros peões proibidos de dormir e tomar banho dentro da sede.

A primeira punição da edição 12

Contudo, na casa contêm regras específicas que devem ser cumpridas pelos moradores. Ou seja, qualquer descumprimento do regulamento do reality, gera punição para os participantes. Dito isso, antes da primeira noite terminar, já teve a primeira punição da temporada.

Após a revelação dos peões da baia, não demorou muito e a sirene de alerta tocou, para a surpresa de todos na casa. Devido o descobrimento da regra de convivência, que diz que – peões da baia não podem usar o banheiro da sede, todos os participantes ficaram sem gás durante seis horas. Biel e Lucas Cartolouco foram os responsáveis pela punição, após tomaram banho no banheiro da casa.

Muitas tretas e chororô

A Fazenda 2020 começou, mas por outro lado alguns peões parecem não ter se dado bem logo de cara. Definitivamente MC Mirella não gostou de ver Raissa Barbosa entrar no programa. Dessa forma, de cara ela soltou: “era amante do meu ex”. Ao contrário da cantora, a peoa Stéfani Bays já começou sentindo o impacto de estar em confinamento com outras pessoas. Com fama de barraqueira, ela chega com histórico de rivalidade com o peão Lipe Ribeiro.

Os dois se conheceram no reality ‘De Férias Com o Ex’, da MTV, onde já protagonizaram diversas ofensas. Já na casa, a peoa teve um choque de realidade, que causou até choro. A treta no passado, pode repercutir muitas polêmicas no reality rural.

Novidades do reality A Fazenda 2020

Primeiramente, para aqueles que são fãs de carteirinha do reality, também poderão interagir com os novos participantes através da rede social do TikTok, e garantir conteúdos inéditos e divertidos. Nesse meio tempo, os usuários do PlayPlus também poderão assistir os peões na íntegra, ou seja, por 24 horas por dia.

A Fazenda no trends topics do Twitter

Do mesmo modo que foi sucesso na TV, a estreia do reality A Fazenda foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Antes mesmo de começar, o público subiu a hashtag ‘A Fazenda 12’, conquistando um lugar no trends topics da noite.

Quem será a primeira fazendeira?

Logo que acabou às transmissão na Record TV, a galera pode assistir em tempo real no PlayPlus. Nesse sentido, todos acompanharam a primeira disputa da temporada da classificatória para a prova do fazendeiro. Carol Narizinho, Jakelyne Oliveira, Luiza Ambiel e MC Mirella venderam a atividade e agora concorrem ao posto de líder da semana do reality show. Uma delas, será a primeira fazendeira da temporada.