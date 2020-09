A Fazenda 2020: Fernandinho Beatbox é o primeiro eliminado

Fernando Beatbox, de 45 anos, é o primeiro eliminado de A Fazenda 2020. continuam no reality show. O músico disputava a roça com Raissa Barbosa e Lucas Cartolouco, mas acabou levando a pior na porcentagem de votos do público.

Primeiramente, Marcos Mion explicou que não se encontaria pessoalmente com o eliminado, por causa do protocolo sanitário em prevenção a Covid-19. Em seguida o apresentador revelou que Cartolouco seguia no jogo, e assim o peão pode voltar à sede. Por fim, foi anunciado o primeiro eliminado da edição, e Raissa conseguiu levar a melhor. A peoa ficou emocionar, e foi correndo para o reencontro com os outros peões.

Fernandinho recebeu a menor intenção de votos para ficar com 22,45%, logo atrás veio Cartolouco com 33,40%. Já Raissa foi a mais votada para ficar no reality da RecordTV: 44,14% dos votos para voltar à sede.

Raissa venceu a disputa contra Fernandinho Beatbox na #EliminaçãoAFazenda e segue no jogo! 🔥💥 Assine o @SigaPlayPlus e fique por dentro de tudo o que acontece em #AFazenda12. Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/4QThTLSHfy — A Fazenda (@afazendarecord) September 18, 2020

Agora, resta saber em quem o fazendeiro da semana, Rodrigo, vai mandar para roça. Qual seu palpite? Clique aqui e vote na enquete. É fogo no feno! A formação da roça é na próxima terça-feira, dia 22.

Já na sexta-feira (18) os participantes de A Fazenda 2020 vão poder relaxar após uma semana de grandes emoções. Aliás, Raissa prometeu um beijão em Lucas Selfie, caso voltasse da roça. O sextou dos peões promete!

Eitaaaa! É disso que o BrasiL gosta! Raissa promete dar um beijão de novela em Lucas Maciel caso ela volte da #EliminaçãoAFazenda 🔥 🔥 Assine o @SigaPlayPlus e fique por dentro de tudo o que acontece em #AFazenda12. Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/bo5xvyi46o — A Fazenda (@afazendarecord) September 18, 2020

Programação completa de A Fazenda 2020

O reality será exibido diariamente a partir das 22h30, confira a programação de cada dia da semana:

Segunda-feira: Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira: Formação da Roça (ao vivo)

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro da Semana (ao vivo)

Quinta-feira: Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: Convivência dos peões + começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado: exibição da festa que aconteceu na noite anterior (gravado)

Domingo: Convivência dos peões (gravado)