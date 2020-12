Fernandinho Beat Box resolveu fazer o que ele não fez durante sua passagem por A Fazenda 2020: barraco. Na manhã desta quinta-feira (17), o primeiro eliminado do reality show rural da RecordTV detonou um ex-participante que discutiu com a produção. O peão em questão seria Mateus Carrieri, mas o músico não citou nomes. O desentendimento com a equipe do programa ocorreu na madrugada de terça-feira (15).

Enquete A Fazenda 2020: resultado indica o campeão do reality

“Aqui vai um recado para uma pessoa que estava no reality. Vacilão! Você não merecia ganhar esse prêmio, ficar desmerecendo os funcionários, as pessoas que estão fazendo o melhor para você, tá bom!”, disparou Beat Box, que logo em seguida seguiu a mesma linha de raciocínio.

“A máscara caiu, aquela coisa de ficar encostando em pessoas para ser popular caiu. Deus é justo! A máscara caiu, meu jovem! Os humilhados serão exaltados, então não fica desfazendo das pessoas que estão trabalhando para você! Vou pensar muito se vou dar nome aos bois”, completou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

o fernandinho mandando uma diretona pro mateus carrieri depois dele gritar e humilhar um funcionario da record pic.twitter.com/sFcb7N6Mw0 — dudu 🎨 (@boanoitebritto) December 16, 2020

Pra quem foi a indireta – A Fazenda 2020?

Após a lavação de roupa suja ocorrida na última terça-feira, Mateus Carrieri tentou conversar com Jojo Todynho para acertar os ponteiros. O ator foi eliminado do reality show dias antes após declarar que gostaria de ter Biel e Tays Reis em sua final dos sonhos em A Fazenda 2020.

A essa altura do jogo, JoJo já havia notado a nova postura do ‘melhor amigo’ e deu uma afastada. Ela, inclusive, se disse ‘chocada’ e ‘decepcionada’ com Carrieri.

Com a volta dos eliminados de A Fazenda 2020 à sede, Mateus encontrou a oportunidade de colocar o papo em dia com Jojo. No entanto, após a gravação, a produção pediu para que os peões retornassem para dentro da sede e que os eliminados voltassem para o confinamento no hotel. Mateus, então, se recusou a sair sem antes continuar conversando com Jojo e tretou com funcionários da produção do reality.