Biel causou uma grande polêmica entre os telespectadores ao fazer um comentário comparando a beleza de MC Mirella com Jojo Todynho, na madrugada desta segunda-feira (21) em “A Fazenda 2020”.

Em conversa na casa da árvore com Cartolouco, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes e Juliano Ceglia, o cantor afirmou que Mirella não está aguentando conviver na mesma casa com Jojo Todynho e Raissa Barbosa.

“Você acha que a Jojo fica feliz em ver a Mirella no palco? Elas são duas cantoras de funk… E a Mirella linda, no palco… A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, a da Mirella ninguém cantou. Mas a Mirella brilhou! Ela não precisa ter uma música estourada. Ela brilhou! Tacou a bunda pra cima e pra baixo, os homens todo babando. E a Jojo? Causaria isso [deixar babando] em alguém aqui dentro?”, disparou o Biel em “A Fazenda 2020”.

JP Gâdelha, entretanto, respondeu que Jojo fica observando Mirella com olhar de reprovação durante todo o tempo em que ela se apresenta nas festas. “Você então me entendeu, caralh*!”, finalizou Biel em “A Fazenda 2020”. “Eu olho na festa para ela, e ela fica com um olhar meio assim para a Mirella”, concordou JP. “Eu falei, ninguém aqui é intocável. Uma hora, a casa vai cair”, observou Cartolouco, que também já foi acusado de ser gordofóbico com Jojo Todynho ao falar sobre cirurgia bariátrica.

Veja o vídeo em que Biel fala de Jojo Todynho e Mirella em “A Fazenda 2020”:

Biel diz que Raissa e Jojo “sugam” Mirella

Biel ainda relembrou as brigas delas na primeira semana, em “A Fazenda 2020”. “Se tem uma fêmea toda bonita, escultural e tal, e se tem uma outra bruta, forte… Quem ganha?”, opinou ele, dando a entender que Mirella se sentiu intimidada não apenas pelas palavras de Jojo, mas pelo tamanho dela. Biel ainda inventou uma rivalidade de Jojo e Raissa Barbosa contra sua amiga: “Elas sugam a Mirella de uma maneira que ela não está aguentando”, disse.

Biel, por exemplo, relembrou o comentário que Mirella fez no dia em que todos entraram, sobre Raissa ser amante de seu ex-namorado. “Cobiçou o marido da Mirella, foi pilar na separação dos dois. Aqui dentro falou que não sabia? Ah, vai tomar no c*”, disparou. Nas redes sociais, os telespectadores ficaram revoltados com as falas de Biel. O nome do cantor chegou ser um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Perfil de Jojo e Mirella se pronunciam sobre falas de Biel

Logo pela manhã, as assessorias de Mirella e Jojo Todynho se pronunciaram sobre as falas de Biel em “A Fazenda 2020″. A nota do perfil de Mirella afirmou:

“Corpo nunca foi sinônimo de talento. Sabemos que a Mirella tem o brilho e o talento dela, assim como a Jojo Todynho também tem, ambas são cantoras incríveis, com suas carreiras e público consolidados. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens da casa. Não toleramos rivalidade feminina e jamais vamos aceitar esse tipo de colocação que diminui uma mulher para exaltar a outra”.

“Deve ser muito difícil lidar com o sucesso de duas mulheres funkeiras estouradas, né? A Jojo tem a estrela dela, e brilha! ‘Você acha que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco?’ Sim! Nós achamos. Comentário infeliz [de Biel]. Não compactuamos com qualquer tipo de ofensa/preconceito a outros participantes!”, complementou a nota assinada pela assessoria de Mirella.

A equipe de Jojo também se pronunciou e mandou o recado através de um vídeo antigo gravado pela funkeira. “É autoestima que fala né? Entendedores entenderão”, dizia a legenda da peoa de “A Fazenda 2020”. “Acordei gostosa, acordei gostosa! Acordei me amando me olhando no espelho e logo percebo que eu sou poderosa. Tem que se amar em primeiro lugar, o look está pronto, é só arrasar”, cantava Jojo no vídeo.

