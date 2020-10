A Fazenda 2020: Biel cogita entregar prova para disputar roça contra Jojo

Biel teve um bate-papo na sede do reality A Fazenda 2020 e cogitou a possibilidade de ‘entregar’ a Prova do Fazendeiro só para disputar a roça com Jojo Todynho. Vem ver o que ele falou.

A madrugada desta quarta (7) no reality A Fazenda 2020 deu o que falar e foi só fogo no feno. Logo após a votação da 4ª roça, Biel conversou com Cartolouco e Lucas Selfie sobre a possibilidade de ‘entregar’ a Prova do Fazendeiro desta noite (7), só para disputar a roça com a funkeira Jojo Todynho.

A Fazenda 2020: Biel quer ‘entregar’ prova do fazendeiro?

Primeiramente, a formação da 4ª roça do reality A Fazenda 2020, definiu os participantes Jojo Todynho, Cartolouco, Luiza e Biel como os roceiros da semana. No entanto, após a noite tensa, de discussão, traição e chororô, Biel (indicado pelo Resta Um), desabou sobre a possibilidade de ‘entregar’ a Prova do Fazendeiro desta noite, só para disputar a roça com Jojo.

Apesar de já estar na roça, a prova desta quarta (7), irá definir o próximo fazendeiro da semana, e também salvará um roceiro da berlinda. No entanto, ainda na votação da noite anterior, Biel tinha a chance de escolher um roceiro para vetar da disputa pelo tão sonhado chapéu de fazendeiro. Com a decisão em mãos, ele escolheu vetar a rival Jojo, da prova. Sendo assim, ela está direto na roça.

Mas, parece que Biel repensou sobre a prova após um bate-papo na sede. Ao lado de Lucas Selfie, Cartolouco (amigo de Biel no jogo) fez a sugestão. “Eu acho que você tinha que entregar a prova para mim para ir você e a Jojo e ter a roça certa”.

Ao ouvir, Biel aparentemente concordo com o plano, e disse: Se ela (Luiza Ambiel) não competir, eu entrego. Olhando no seu olho. Não estou maduro o suficiente para ser o fazendeiro ainda”, disse o cantor de seis hits, dando risada.

Veja o momento de Biel em A Fazenda 2020

Biel dizendo que se a Luiza concordar ele entrega pra ela a prova pq quer ir pra roça com a JoJo, vamos ver se na prática vai ser isso msm.. c ctz nao, pq ele é cagao #AFazenda12 #RocaAFazenda pic.twitter.com/WjWpiJ09mD — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 7, 2020

Biel deixando claro que não tem medo de ir pra roça com Jojo

Entretanto, essa não é a primeira vez que Biel dá a entender que quer ir pra roça com Jojo Todynho em A Fazenda 2020. Antes mesmo da formação da quarta roça, ele já cogitou a possibilidade de encarar uma disputa com a rival no jogo. Mais uma vez, em conversa com Cartolouco no ofurô, o cantor disse: “Quero ir com a Jojo pra Roça. Assim ela não fala que sou frouxo.”

Em outro momento do jogo, em conversa com Juliano Ceglia, ele novamente voltou a abordar sobre o assunto. “Você acha que eu tenho medo de ir pra roça com a Jojo ? Eu até quero ir com ela. Eu voltei de uma roça histórica, com recorde de votação, tô tranquilo”, disse o peão.

https://twitter.com/TuitaGal/status/1313971229737484289