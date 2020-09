A Fazenda 2020: Biel cogita sair do reality se Luiza Ambiel voltar da roça

A roça da semana em A Fazenda 2020 tem sua torcida dentro e fora do reality, é o que tem mostrado Biel. O peão já cogitou sair do programa caso Luiza Ambiel volte da berlinda. É fogo no feno! Vem ver o que aconteceu:

Clima tenso entre Biel e Luiza Ambiel em A Fazenda 2020

Na madrugada dessa quinta-feira (24), Biel conversava com Lucas Maciel e Mariano, e mostrou que a relação com Luiza Ambiel não é das melhores,

“Já pedi a eliminação dela para os meus (parceiros). Deixa o JP com nós. A Lidi também tem que ficar. Eu tô com nojo dessa mina (…) Se ela ficar, eu vou começar a contestar o valor de estar aqui, tá ligado? Bora trabalhar, c******. O que estou fazendo aqui? Chegar entre os três e perder para uma pessoa dessa?”, questionou.

O clima pesado entre o funkeiro e a atriz já não é novidade. Biel se desentendeu com Luiza Ambiel logo na primeira semana de “A Fazenda 2020”. O climão se deu após Luiza chamar atenção do cantor sobre como alimentar as vacas. A ex-banheira do Gugu temeu que o peão estivesse colocando a comida no local errado, o que como resultado, acabaria em punição coletiva.

Biel não gostou nada da observação de Luiza e afirmou eu ela não precisava explicar, pois ele leu o manual de sobrevivência no programa. Irritada com a resposta, Luiza disparou: “Eu tenho idade pra ser sua mãe, não fale assim comigo”. Por outro lado, Biel ignorou a fala da peoa e seguiu fazendo a obrigação do dia. Os dois voltaram a discutir ao vivo, porém aparentemente se entenderam no dia seguinte.

Na terça-feira (22), dia de formação da roça, Biel não teve dúvidas e colocou Luiza na segunda roça de A Fazenda 2020.

"Ah, Biel. Já ouvi de uma pessoa sobre sua falsidade e não dei ouvidos. Você é muito falso. Eu não gosto desse jogo. Todos aqui são fortes. São importantes. Tem uma história linda e precisa jogar com lealdade. Eu acho isso muito feio. A conta dessas pessoas um dia chegará"

“Ah, Biel. Já ouvi de uma pessoa sobre sua falsidade e não dei ouvidos. Você é muito falso. Eu não gosto desse jogo. Todos aqui são fortes. São importantes. Tem uma história linda e precisa jogar com lealdade. Eu acho isso muito feio. A conta dessas pessoas um dia chegará”, finalizou.

Como foi a formação da 2ª roça?

A segunda roça de “A Fazenda 2020” foi formada com Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha. Carol foi indicada pelo fazendeiro Rodrigão. Mariano foi o primeiro a votar e escolheu Mirella. Depois disso, a votação seguiu.

Luiza Ambiel foi a mais votada da casa, com 6 votos e, seguindo o regulamento do reality, teve que puxar um peão da baia para a berlinda. A atriz puxou Lidi Lisboa. Já JP foi o quarto participante a formar a roça. O bombeiro foi o último peão a “sobrar” na dinâmica do “resta um”.