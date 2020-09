A Fazenda 2020: Biel sobre carreira de Jojo: ‘ela tem um hit, eu tenho seis’

Como a casa está enfrentando racionamento de água, a tensão é grande por parte dos participantes de A Fazenda 2020. No último domingo (27), o cantor Biel chegou até comparar os hits de sucesso com o da peoa Jojo Todynho.

O último domingo (27) em A Fazenda 2020 foi só fogo no feno! Biel, foi um dos nomes mais comentados na web. Tudo porque, a funkeira Jojo Todynho perdeu a paciência na sede do reality da Record TV. Com sangue nos olhos, ela causou, e partiu pra gritaria com o cantor. No entanto, ele fez uma análise do comportamento no jogo e comparou a hits de sucesso.

Durante uma conversa na baia, Biel desabafou com os peões Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes, sobre como o público pode estar vendo sua postura na casa. “Você não tá sendo um bananão”, defendeu Juliano. “Você tá sendo um p*** cara…”, disse antes de ser interrompido pelo cantor.

“Ela deu a maior afrontada em mim, e eu fiquei quieto. Nem me mexi. Tem muita gente que tá esperando eu ir. Mas e aí, Biel? Respeita a sua história”, disse Biel em A Fazenda 2020.

Biel compara carreira com Jojo Todynho – A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em contrapartida, Biel chegou a comparar sua carreira musical com a de Jojo Todynho, ‘Que Tiro Foi Esse?‘. “Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. E aí? Tá ligado? Tem uma cobrança dentro de mim”, disse referindo-se a si mesmo. Com isso, já podemos concluir que a próxima formação da roça vai ser mais fogo no feno!

Biel falando que o povo aqui fora tá esperando ele confrontar a Jojo, porque ela só tem 1 hit e ele tem 6, ele tem 8 anos de carreira, ela tem 2, tem que respeita a história dele 😂 #AFazenda12 pic.twitter.com/0vhL3EIsiZ — Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) September 28, 2020

Biel está irritado com Jojo Todynho – A Fazenda 2020

Em mais uma conversa com os colegas de confinamento, Biel mostrou mais incomodada ainda com a funkeira Jojo Todynho. Desta vez, ele desafiou com Juliano e Mariano sobre o comportamento da cantora. “Tá me irritando”, afirmou o cantor. Sob o mesmo ponto de vista, a dupla com Munhoz disse: “O povo vê tudo inclusive. Vê quem tem mais educação, inclusive”

Biel e Juliano estão incomodados com Jojo Todynho 🤨 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/DBwsilTOwJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 27, 2020

Como será a próxima formação da Roça?

Carol Narizinho é a nova fazendeira desta semana e mandará alguém direto para a roça na votação desta terça-feira (29) em A Fazenda 2020. Neste último domingo (27), os peões gravaram a “Prova de Fogo”, que só será exibida no programa desta segunda-feira, decidindo quem irá para a baia e, assim, mais perto da berlinda. No entanto, tudo dependerá do Poder da Lampião, que pode mudar totalmente o jogo.