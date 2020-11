Na tarde desta quinta-feira (5) de eliminação no reality A Fazenda 2020, o cantor Biel criticou o comportamento da colega de confinamento, MC Mirella, depois de perceber uma mudança de comportamento da peoa, coincidentemente após o evento do carro de som, da semana passada.

Em conversa com os roceiros Mateus Carrieri e Juliano Ceglia na área externa da sede do reality da Record TV, o músico não deixou barato e fez críticas contra a funkeira, após ela se bandear novamente para o lado de Stéfani Bays e Raissa Barbosa. Com isso, deixando claro, que a Mirella não é mais uma ‘aliada’ do time de Biel, que aliás, agora é dupla, após a eliminação de Victória Villarim.

Biel critica reaproximação de Mirella com peoas de A Fazenda 2020

O grupo intitulado ‘minoria’ ou ‘bico preto’, está desfalcado. Após a eliminação de Victória Villarim, mais uma integrante está dando sinais de desistência. Estamos falando de MC Mirella, que mudou todo o comportamento no jogo após a mensagem enviada através de um carro de som. Inclusive, ela voltou a falar com colegas que antes, considerava como ‘rivais’ em A Fazenda 2020.

Biel, que iniciou o grupo com o colega Juliano, não gostou nada de saber da atitude de Mirella e criticou: “Ficar vendo esse relacionamento da Mirella com a Lidi [Lisboa], Raissa [Barbosa], com a própria Jojo [Todynho], me dá ânsia de vômito. Eu não consigo agir assim”.

Como surgiu o grupo?

O grupo criado inicialmente entre a dupla Biel e Juliano, recebeu novos membros após a eliminação de Carol Narizinho, quando realmente houve uma mudança na casa. No entanto, com a saída de Luiza Ambiel, restaram somente 4 peões. Biel, Juliano, Victória e Mirella. Mas, com a eliminação da bailarina, o grupo se desfez, voltando ao início, com os dois peões. MC Mirella preferiu se afastar e até fez as pazes com sua maior rival em A Fazenda 2020, Raissa.

O que fez Mirella mudar comportamento?

No dia 27 de outubro, os fãs de MC Mirella driblaram os seguranças e enviaram um carro de som pedindo para que ela se afaste dos peões Biel e Juliano. Enquanto todos estavam tranquilos e confinados dentro da sede, eles escutaram um barulho. Horas depois, a mensagem enviada pelo carro de som foi revelado e dizia: “Atenção Mirella: Se afaste do Biel e do Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês, Sterella (nome do ship entre as duas peõas) em A Fazenda 2020.

Na web, muitos especularam que Mirella tenha se reaproximado de Raissa e companhia, para tentar mudar a imagem para os fãs. Ou seja, é bem possível que toda essa mudança seja pós-carro de som.