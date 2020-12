Durante a formação da décima terceira roça em A Fazenda 2020, na noite desta terça-feira (08), Biel deu uma bronca em Marcos Mion. O intérprete de Química repreendeu o comandante do reality show por sempre que entra ao vivo, incentivar a rivalidade entre ele e Jojo Todynho.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ser o último fazendeiro da edição?

Tudo começou quando Jojo deu o seu voto em Biel. A cantora destacou que os dois não se gostam e sempre votam um no outro. “Vou votar em uma pessoa que já é reciproco entre a gente um votar no outro, por questão de afinidade mesmo tenho carinho com todos, até me aproximei, tenho conversado diariamente, mas meu voto vai ser no Biel”, justificou a carioca.

Mion provoca Biel em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mion então aproveitou a deixa da explicação de Jojo em votar nos eu rival e tentou arrancar o climão para esquentar a formação de roça. O apresentador questionou se Biel já esperava o voto a peoa. Ao contrário do que se esperava, Mion levou uma bronca do funkeiro, que não economizou nas palavras ao falar sobre sua manobra de reacender a rivalidade entre os dois na reta final de A Fazenda 2020.

“Sim, inclusive faz um tempo já Mion. Mas ficou esse ar esse lance de rixa e você sempre toca no assunto também. Mas a gente têm se dado super bem, nossa relação evoluiu pra caramba, tem menos gente na casa, a gente pôde tentar entender um pouco melhor um ao outro”, disse Biel.

Logo em seguida, o cantor completou: “não tem muito o que questionar, sendo que o relacionamento com o resto da casa vem desde o começo do programa”.

Dessa ver eu vou ter que concordar com o Biel mas não queria #RoçaAFazenda pic.twitter.com/dwCyUhWRzr — Alisson.zss (@Alisson13935275) December 9, 2020

Percebendo que levou uma cortada de Biel, Mion logo tratou de se defender na edição ao vivo de A Fazenda 2020. “A gente aqui fala do que acontece ai dentro, o caminho é esse, não o contrário. Quando a gente comenta, a gente enxerga o que vocês fazem, o que vocês comentam”.