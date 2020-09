Ex-banheira do Gugu e funkeiro foram protagonistas do primeiro grande barraco da décima segunda temporada do reality show rural. Venha ver o que está rolando em A Fazenda 2020.

Luiza Ambiel protagonizou a edição desta quinta-feira (10) de A Fazenda 2020. A ex-banheira do Gugu travou um embate com Biel durante uma atividade especial. Mas não foi só isso. Logo após o ao vivo, a musa relatou ter sido desrespeitada como mulher por Juliano Ceglia.

Barraco entre Biel e Luiza Ambiel – A Fazenda 2020

Uma discussão entre Biel e Luiza que teve início no trato com os animais, durante o dia, acabou virando pauta no ao vivo em A Fazenda 2020. Em resumo, o climão se deu após Luiza chamar atenção de Biel sobre como alimentar as vacas. A famosa temeu que o peão estivesse colocando a comida no local errado, o que como resultado, acabaria em punição coletiva.

O cantor não gostou nada da observação da concorrente e, de forma grossa, disse que leu o manual de sobrevivência. Irritada com a resposta, Luiza disparou: “Eu tenho idade pra ser sua mãe, não fale assim comigo”. Por outro lado, ele ignorou a fala da peoa e seguiu fazendo a obrigação do dia.

Discussão ao vivo em A Fazenda 2020

Biel eliminou Luiza da atividade alegando não ter afinidade com a participante. A famosa não gostou nada da justificativa, e o acusou de usar sua ‘pomadinha dos lábios’, além disso, relembrou a situação de mais cedo.

“Não vou admitir que um garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais… Fui entrar e conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma tempestade no copo d’água”, desabafou ela, que afirmou ter sido acolhida por Jojo Todynho.

Diante do desabafo de Ambiel, o funkeiro se defendeu questionado ela se queria que ele eliminasse os demais peões da atividade. Uma vez que sua falta de afinidade era somente com a famosa. Nervosa, Luiza acabou chamando Marcos Mion de ‘Bial’ – que por anos apresentou o Big Brother Brasil, reality show concorrente.

O que rolou após o programa ao vivo?

Luiza Ambiel chorou ao retornar para a sede do programa. Em conversa com Jojo, a musa relatou uma situação embaraçosa que aconteceu durante a tarde quando se aproximou do ofurô para oferecer toalhas aos peões em A Fazenda 2020. Ela disse que Juliano Ceglia a desrespeitou como mulher, a convidando para entrar na banheira e receber massagem de todos os peões que ali estavam.

“Os meninos estavam todos no ofurô. Eu estou me sentindo muito humilhada. O Rodrigo falou ‘Luiza, pega uma toalha para a gente’. Eu fui pegar a toalha, fui de coração aberto, sabe? O Juliano vira na frente de todos os meninos e fala para mim: ‘deita aqui no meio e roda aqui”, contou.

Chorando, Luiza Ambiel disse que na fala do atleta, ela teria que ‘ficar com todos’ que estavam na banheira. Todynho, em seguida, aconselhou a colega de confinamento de que ela deveria ter repreendido o peão no momento da ação para que certamente ele pedisse desculpas. Já a musa, garantiu que quando sair da casa, vai entrar com um processo contra Ceglia.

Primeiros prêmios de A Fazenda 2020?

A atividade especial exigiu sorte dos peões. Em uma urna, Mion sorteou fichas com carinhas dos peões por vez. Na medida em que um nome ia saindo, esse ganhava o direito de entrar na dinâmica, mas por outro lado era obrigado a eliminar um concorrente. O eliminado, logo depois, escolhia um baú com numeração de 1 a 10 para a pessoa que o tirou do jogo. Entre os prêmios, um carro 0KM, que ficou com Biel (estava no baú de número 7), uma imunidade e R$ 10 mil.