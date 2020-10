Tays Reis, Lidi Lisboa e Jakelyne Oliveira conversaram na despensa sobre o comportamento de Biel em A Fazenda 2020. No entanto, o trio acabou sendo flagrado por Luiza Ambiel, MC Mirella, Biel e Victória Villarim, que escutaram o papo através da parede do quarto.

A ex-ficante do intérprete de Química entrou no cômodo reclamando da postura do peão em A Fazenda 2020 em se unir a Mirella, sua rival no jogo. Já Lidi foi enfática ao dizer que o cantor não é verdadeiro. “Você lembra da história do chulé só que que senti na cara dele que não foi de coração. Eu senti que ele não foi verdadeiro”, disse.

Teays então declarou que vai encerrar sua relação de amizade com Biel na casa de A Fazenda 2020. “Sabe o que eu vou falar? ‘Esquece a amizade contigo’. Só isso. É muita tiração de onda pro meu lado, me respeita car****”, disparou ela, que em seguida completou: “Mas eu sou uma anta nordestina, eu fui na humildade conversar com ele”. A conversa, no entanto, não foi mostrada no PlayPlus.

Lidi seguiu criticando o peão para a amiga. “Então, mas parece que ele tá na má fé”, disse. “Será meu Deus?”, respondeu Tays sem querer acreditar. “Gente, eu estou chocada gente. Nunca pensei, real”, falou em seguida. Lidi tentou tranquilizar a amiga, entretanto, não deixou de criticar o funkeiro. “Eu não conheço ele 100%, mas assim, algo não bate. Ele pode ser educado, prestativo e esforçado, mas eu não sinto uma coisa 100%”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Biel interrompe conversa particular e confronta peoas em A Fazenda 2020

O cantor saiu do quarto principal da sede de A Fazenda 2020, de onde estava ouvindo a conversa entre as peoas ao lado de suas aliadas, e foi à despensa confrontar a ex-ficante. “Fala comigo, Tays”, disse Biel, exaltado. Enquanto Lidi saia do cômodo para deixar os dois a sós, o famoso questionou a atriz: “Você não sente uma coisa 100%?”. Sem se intimidar, Lisboa foi direta: “Não!”. “Então conversa comigo, para de ficar conversando de cantinho toda hora”, respondeu ele em A Fazenda 2020, olhando para Lidi e Tays.

“Você está de cara virada comigo faz três dias, por causa de uma amizade minha. Não estou discutindo, vamos conversar. O que eu te fiz?”, quis saber Biel. “O que eu te fiz?”, devolveu Tays, que em seguida disparou: “Preguiça!”. Em seguida, a intérprete de Metralhadora saiu do cômodo.

Já na sala de estar, Reis exaltou a voz. “Não, agora eu não posso conversar com a minha amiga mais não. Se eu tiver desabafando pra ela, é um direito meu”. “Não, mas fala comigo”, respondeu ele. “Pra quê falar com você? Você ouve alguém?”, devolveu a cantora em A Fazenda 2020.

O intérprete de Química se disse decepcionado com a ex falando dele pelas costas em A Fazenda 2020. “Pelo amor de Deus, Tays. Que decepção”. “Decepção minha com você. Me respeita rapaz!”, respondeu a famosa. “Eu nunca faltei com respeito a você. Muita expectativa você criou então”, disse ele. “Então vamos pensar assim, eu prefiro”, finalizou Tays.

https://www.instagram.com/tv/CGobh9InR1Y/?igshid=1u8tmmwrabjuc