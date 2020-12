A Fazenda 2020: Biel faz desabafo sobre Jake e detona a peoa

Nesta terça-feira (1) é dia de formação de roça em A Fazenda 2020 e os peões já começam a especular quem estará na berlinda. Biel, que ultimamente não tem feito questão de esconder ranço contra Jakelyne Oliveira, fez questão de detonar a peoa em conversa com Lipe Ribeiro.

Enquanto cuidava das aves, o intérprete de Química demonstrou sua expectativa de ter a Miss Brasil na décima segunda roça em A Fazenda 2020. “Será que hoje a jogadora master vai pra roça?”, questionou o peão. Lipe então disse acreditar que ela só vai à roça pela indicação do fazendeiro de A Fazenda 2020 Mateus Carrieri. “Depende do Mateus, porque pela casa não vai”, falou.

Em seguida, Biel detonou Jake a chamando de puxa-saco de fazendeiro. “Acho que vai, hein? Ele tá muito bem com a Lidi, com a Teté. Não me desce, mano. Ela só chega junto pra puxar saco, pra elogiar. Nunca pra bater um papo, só pra ficar elogiando”, criticou o cantor.

Briga de Biel e Jake em A Fazenda 2020

Nas últimas semanas de A Fazenda 2020, Biel tem se incomodado por Tays Reis, sua affair, consultar a amiga Jake sobre questões do relacionamento dos dois. Uma das principais queixas da intérprete de Metralhadora é que o cantor não se declara para ela. Já Biel, afirmou para sua ficante ‘não se apaixonar’ pois está vivendo o momento no reality show.

Na festa High Scool, na madrugada de sábado (28) em A Fazenda 2020, Biel criticou Jake em DR com Tays. “Ficar confinado nela antes de vir conversar comigo. Chama a sua amiga aqui agora. Vai tomar no c*. Fica confiando nela antes de conversar comigo. Que relação é essa? É triângulo amoroso?”, questionou. “Não”, respondeu Tays. Logo em seguida o peão pediu para Tays chamar Jake e questioná-la sobre uma conversa em que ele teria dito não sentir nada pela cantora.

“Algum dia eu te falei que não sinto nada pela Tays?”, questionou Biel para a affair de Mariano. “Não sentir nada por você, não. Falei ‘ele não está apaixonado'”, respondeu Jake.