A formação de roça da semana deixou o clima tenso em A Fazenda 2020. Após a votação, Biel se desentendeu com Jakelyne e Mariano.

A Fazenda 2020: Biel fica indignado com veto de prova e briga com Jake e Mariano

As coisas esquentaram em A Fazenda 2020 após a quinta formação de roça da edição. O resultado da votação deixou alguns peões descontentes, o que acabou gerando conflitos na madrugada.

Como foi a discussão entre Biel, Jakelyne e Mariano em A Fazenda 2020?

A câmera do Playplus, plataforma que transmite A Fazenda 2020, exibia uma conversa entre Lidi Lisboa e Lucas Maciel quando foi possível ouvir Jakelyne Olivera , que estava na sala do confinamento, levantando a voz para falar com Biel , que preparava um prato na cozinha. A câmera da plataforma streaming então focou na miss e foi possível assistir a discussão.

“Gabriel, quer falar, fala na cara. Fica aí resmungando, coisa chata essa. Quer conversar, senta e conversa igual homem. Vai ficar reclamando aí falando para os quatro ventos?”, disparou a modelo. “Vou conversar quando eu quiser, então fica na sua aí”, rebateu o funkeiro.

“Me respeita Gabriel, se posiciona como homem”, comentou Jakelyne. “Você me respeita, não estou falando com você primeiramente”, disse o peão de A Fazenda 2020. A miss voltou a repetir: “se posiciona como homem e discute frente a frente. Fica aí falando para os quatro ventos ouvir, me poupe”. “A casa é pequenininha”, ironizou o cantor.

Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos e então a discussão foi retomada. “Me surpreendeu muito mano, pra c******. Estou sem reação”, revelou Biel. Mariano então entrou na briga: “fui humildemente falar com você, a gente tem 15 segundos para pensar num negócio e fazer. Estou humildemente falando para você que o Lucas acabou de me dar uma perspectiva diferente, que eu não tinha pensado”.

Biel não quis saber da justificativa do sertanejo, disse que precisava comer porque logo seria o horário de ele deixar a sede e ir para a baia de A Fazenda 2020. “Depois posso trocar uma ideia contigo. Você não quer ouvir, falar e vai ficar resmungando aí?”, reclamou Mariano. O funkeiro não respondeu, continuou cozinhando e mudou de assunto ao começar um papo com Lucas.

Por que Biel está bravo com Mariano?

Tays Reis , Carol Narizinho, Biel e Mariano são os roceiros da semana. Como o sertanejo foi o participante que ocupou o quarto banquinho, teve a oportunidade de vetar um peão. Mariano escolheu tirar Biel da Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (14), o que deixou o cantor irritado, já que estava torcendo para se tornar o fazendeiro e escapar da berlinda da semana de A Fazenda 2020.