Tays Reis não economizou nas críticas a Biel em conversa com Jakelyne Oliveira no quarto de A Fazenda 2020, na tarde desta segunda-feira (23). A cantora terminou o namoro com o funkeiro, mas parece não ter gostado muito da reação do peão. Vem ver o que rolou!

Tays desabafou sobre o fim da relação

“Nós somos apenas amigos e pronto…Hoje, no almoço, eu cheguei pra ele e falei: ‘Sua consciência tá tranquila?’. Ele falou: ‘Tá, tranquilíssima’. Pra mim foi o suficiente, eu achei que ele ia tocar no assunto. Esperei uma atitude dele”, contou a peoa, enquanto Jake ouvia tudo atentamente em A Fazenda 2020.

“Não vou desgastar minha mente, não vim pra cá pra relacionamento. Não vou tirar minha paz. Fiquei chateada? Fiquei”, disse ela, revelando mágoa do agora ex. Logo em seguida, Tays criticou Biel afirmando que o mesmo tornava o relacionamento em algo negativo para ela.

“Amiga, bota uma coisa na cabeça: tudo na vida, tudo que começa a tirar a sua paz, é porque não vale a pena… Qualquer situação que tira sua paz, esquece”, disparou a famosa.

Tays e Biel já terminaram namoro em A Fazenda 2020

Em outubro, Tays Reis e Biel terminaram o namoro após a formação de uma roça em que a peoa foi fortemente votada pelos colegas da casa. Na ocasião, Tays especulou se o motivo de ter tido tantos votos estaria ligado ao fato de viver um romance com o cantor em A Fazenda 2020.

Incentivada por Jake, a baiana procurou Biel e reatou o namoro após uma lavação de roupa suja no quarto principal. “Estava com muita coisa para te falar, sobre coisas [votos] que o povo fica falando”. Biel então rebateu: “você tem muita coisa na sua cabeça, mas isso tudo é ataque, povo querendo me tirar do centro, me desestabilizar”, afirmou.

Os dois então reataram o namoro, mas, antes, Tays cobrou lealdade do affair. “Posso confiar em você?”, questionou. “Pelo amor de Deus, por favor”, respondeu Biel. Tays então encerrou o papo com uma observação: “eu te conheci aqui dentro Gabriel”,