A formação da roça acontecerá somente na terça-feira (20) em A Fazenda 2020, no entanto, os peões já estão se movendo e criando estratégias. Na tarde desta segunda-feira (19), na área externa da piscina, Biel, Juliano Ceglia, Victória Villarim e MC Mirella se uniram. O grupo combinou de votar em Jakelyne Oliveira.

Os meninos afirmaram que serão alvos da casa na votação. Isso porque, ambos acreditam que a Miss Brasil irá votar em Biel, como já votou em oportunidades diferentes. Eles então, sugeriram o nome da famosa para a ‘fogueira’ da vez em A Fazenda 2020. Victória concordou de imediato e afirmou que vai proteger o grupo do qual ela faz parte.

“Mas eles vão em um de vocês, porque eu e Ju estamos na baia”, lembrou Biel. “Aí eu vou ter que votar na pessoa que mais tem voto para proteger outra”, disse a peoa em seguida. “Eu recebo três (votos)”, especulou Mirella. “Então a gente tem que somar, porque a gente vai na Jake. Eu, o Biel, a Lu…”, afirmou Juliano. Logo depois, Biel ressaltou: “Eu vou nela, independente (de combinação)”. Sem pensar duas vezes, Victória disse: “Se for para proteger alguém daqui, eu vou. Eu vou fazer o que tiver (que fazer) para proteger, só não queria ser a primeira (a votar)”.

Peões falam sobre a próxima formação de #RoçaAFazenda 👀 E Jake é uma opção de voto para Biel e Juliano 😬👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/jFAsCVZoKX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

O grupo bateu o martelo no nome de Jake, que de certo, terá 5 votos da casa, o que provavelmente a colocará na sexta roça da temporada. Mariano, affair da miss no reality show A Fazenda 2020, é o fazendeiro da semana e em conversa com Jake já declarou que Luiza será a sua indicação à roça. Todavia, o intérprete de Camaro amarelo trabalha com a possibilidade de indicar Biel ou Victória.

Como será a formação da roça em A Fazenda 2020

A berlinda da vez contará com um poder que poderá mexer com o jogo dos peões. Isso porque, o público, por meio do TikTok, escolheu que o dono do poder vermelho fará três indicações. Na prática, esses três nomes serão votados pela casa e o mais votado será o quarto roceiro da vez. Já o poder da chama verde, definido pela produção do reality show, só será revelado no programa ao vivo. Raissa Barbosa é a dona do lampião dos poderes, após vencer a prova de fogo.

Antes de tudo, Mariano, fazendeiro da semana, fará o voto de minerva, mandando uma pessoa para a roça. A casa votará para definir o segundo roceiro em seguida, e logo depois, o mais votado pela casa, puxará um morador da baia para a berlinda. Em tempo, o quarto roceiro terá a função de vetar um dos indicados na prova do fazendeiro, que acontecerá na quarta-feira (21).

O fazendeiro da semana, vale destacar, se livra da roça e volta com imunidade e poder total. Na próxima formação, o mesmo terá que indicar um concorrente à berlinda. Já na quinta-feira (22), acontecerá a sexta eliminação ao vivo no reality show.