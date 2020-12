A Fazenda 2020: Biel leva fora de Tays após tentar colocá-la contra Jake

Biel e Tays Reis se estranharam na manhã desta quarta-feira (2) em A Fazenda 2020 por causa de Jakelyne Oliveira. Isso porque, o peão tentou colocar a affair contra sua melhor amiga no reality show rural. “A pessoa vem falar que não acha que eu sou uma pessoa boa”, disse Biel.

“O que eu tenho a ver com isso? Eu estou dizendo que você não é?””, questionou a intérprete de Metralhadora. “Não”, disse o cantor. “Quem falou?”, perguntou a baiana sobre o desabafo do affair. Biel então confirmou que Jake teria dito que ele não é uma pessoa boa. “Quando eu fui me dar bem com essa pessoa, foi por causa de você”, entregou em A Fazenda 2020.

Revoltada com o peão, Tays deu um fora no mesmo em relação a tentativa de colocá-la contra sua melhor amiga. “Posso te pedir uma coisa, do fundo do meu coração? A partir de agora, não fale mais de Jake para mim, e vice-versa”. Biel então se defendeu da suposta fala da Miss Brasil. “Todo mundo que está perto de mim, sabe. Não faço mal, não desejo mal para ninguém, não fico de combinação. Essa pessoa não existe mais para mim”.

Compreensiva, Reis disse que respeita a decisão do affair em não gostar de sua amiga. Já o famoso deu um ultimato. “Quando eu estiver ali fumando e você estiver com ela, não vou nem olhar para você”, garantiu ele, que está na décima segunda roça de A Fazenda 2020.

Biel na roça com a rival Jake em A Fazenda 2020

A raiva de Biel em relação a Jake ficou mais intensa na noite desta terça-feira (01) quando o peão recebeu o voto da rival na formação da roça. A modelo classificou o peão como último entre suas prioridades em A Fazenda 2020, o colocando na berlinda mais uma vez. Ela, aliás, também está na zona risco após ter sido indicada pelo fazendeiro da semana, Mateus Carrieri.

O intérprete de Química terminou a edição de ontem sendo vetado da prova do fazendeiro por Jojo Todynho, que foi a quarta roceira. Lidi Lisboa completa a roça da semana em A Fazenda 2020 após ter sido indicada pela baia.