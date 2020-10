Biel pediu para Tays Reis salvar o amigo e colega de confinamento, Juliano Ceglia da dinâmica do ‘Resta Um’. No entanto, com o pensamento de salvar os amigos, a peoa negou e o clima ficou tenso entre o casal.

Nesta terça-feira (20), o cantor Biel conversou com Tays Reis na cozinha da sede do reality A Fazenda 2020. Enquanto esperava para hora da formação de roça ao vivo de hoje, ele pediu um favor para a amada. Já prevendo uma possível berlinda, o funkeiro pediu para a ex-Vingadora salvar o jornalista e amigo Juliano Ceglia, na dinâmica do ‘Resta Um’. Mas, ela negou e o clima ficou meio tenso entre eles.

Primeiramente, Biel argumentou sobre ela já ter protegido ele na dinâmica, e que esse seria um favor que ele ficaria devendo, caso ela concordasse em salvar o amigo da berlinda. No entanto, Tays não concordou e o clima ficou meio tenso entre o casal. A peoa não escondeu o desejo de salvar a amiga Jakelyne Oliveira, caso ela fique na mira. Aliás, vale ressaltar, que a peoa já teve atrito com Biel, e que ele, e Juliano até combinaram de votar na Miss Brasil na roça de hoje.

A Fazenda 2020: Biel pede favor e Tays Reis nega

“Se eu for puxado da baia hoje, eu vou te salvar no resta um, mas ai você salva o Ju [Juliano Ceglia], te devo uma”, pede Biel. No entanto, Tays responde: “Eu não posso fazer isso”. “Então você prefere ficar a deriva”, questiona o cantor. “Se Jake não tiver sido salva, eu preciso salvar ela. É minha prioridade, você ou ela. Mas é isso aí, eu não posso deixar de salvar minha amiga, infelizmente. É a mesma coisa com você, não pode deixar de salvar ele, entende?” Biel então concordou e disse: “Sim, é isso aí. Você está certa”. Tays então conclui: “Minha prioridade eu te falei hoje, é Jake e depois você.”

Veja!

Climão que fala? 😳 Biel pede para Tays salvar Juliano na dinâmica do "Resta Um" e a peoa responde 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/tiIcXostgB — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 20, 2020

A Fazenda 2020: público vota e poder da chama definirá nova roça

Ainda especulando sobre a formação da roça de hoje, os colegas de confinamento Biel, Juliano Ceglia, Mirella, Victória, Luiza Ambiel e Lucas Selfie conversaram na área externa da sede sobre como será definido essa votação. Já esperando o voto do fazendeiro da semana [Mariano], a ex-Banheira do Gugu divertiu os colegas ao imitar Jakelyne e até apelidar a peoa com nome de: ‘Jakaroa’. “ai tomara que daqui pra frente fica tudo em paz, flor”, falou pra mim no quarto disse Luiza, imitando a voz da Miss Brasil.

As orelhas de Jakelyne devem estar pegando fogo 🔥 Olha só o apelido que Luiza deu para a miss! E tem explicação do que significa "Jakaroa" 🔥 Tem formação de #RoçaAFazenda logo após a @novelajesus! Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/9JBgCyjqUm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 20, 2020

Os novos amigos também já estão especulando em quem votar para a roça. Em conversa na casa da árvore, eles citaram o nome de Jakelyne para ser um dos alvos para a indicar. Caso vá para a roça, essa será a primeira vez que a peoa sentará no banquinho mais temido do jogo, até então ocupado por Biel em três roças. Aliás, os dois já declararam guerra ao discutirem após a volta do funkeiro na eliminação passada. Luiza também teve atritos com Mariano – com quem a Miss tem um romance na casa.

Não terá ‘Resta Um’

Na votação desta noite, nao terá a temida dinâmica do ‘Resta 1’. No entanto, os poderes do lampião será fogo no feno!. Raissa Barbosa conquistou a Prova de Fogo e terá que escolher qual chama (verde ou vermelha) para ficar, e presentear a outra para um peão no jogo.