A Fazenda 2020: Biel planeja colocar Mariano e Jakelyne na roça

Com o poder do lampião em mãos, Biel pode conseguir formar uma roça que ele tanto sugeriu. Ou seja, estamos falando do casal Mariano e Jakelyne, que ele já afirmou que gostaria de ver juntos na berlinda.

Biel foi o grande vencedor da Prova de Fogo do reality A Fazenda 2020, realizada no domingo (25). Contudo, com a vitória, ele ganhou o poder do lampião, ou seja, pode mudar o rumo da próxima formação da roça que será realizada na terça-feira (27). No entanto, como já havia dito anteriormente, o cantor afirmou que gostaria de ver o casal Mariano e Jakelyne Oliveira juntos em uma roça.

A pergunta que fica é: será que ele conseguirá esse feito? Afinal, qual será o poder que mudará a roça? Venha conferir!

A Fazenda 2020: Biel quer roça Jakelyne e Mariano

Na semana passada, o cantor bateu um papo com o fazendeiro da semana, Juliano Ceglia, sobre as possibilidades da próxima formação da roça, desta terça. Durante o bate-papo, ele sugeriu indicar para a berlinda: Lidi Lisboa e o casal, Jakelyne e Mariano. Sendo assim, ele disse: “Eles trabalham bem juntos. Separar os dois vai desestabilizar muito.”

Após a sugestão de Biel para a roça em A Fazenda 2020, o fazendeiro e amigo do cantor disse, aparentemente gostando da ideia e disse: “Então, isso que eu pensei”. Ao continuar, Biel completou: “Imagina uma roça com os dois, contra a Mi [Mirella] ou eu”. Na ocasião, eles tiveram que mudar de assunto, pois o sertanejo Mariano entrou no quarto onde eles estavam conversando.

Entretanto, o cantor também se motivou para colocar Lidi Lisboa na roça, principalmente após uma discussão que a atriz protagonizou com a funkeira MC Mirella. No domingo (25), Lidi Lisboa e MC Mirella discutiram pesado em Fazenda 2020. Isso porque, a cantora provocou uma nova punição e a casa toda ficará sem água encanada pelas próximas 48 horas, o que revoltou a atriz de Jezabel. Sem nenhuma paciência, Lidi disse, gritando tanto que parecia que as veias iriam saltar do pescoço. “Você é uma mimada, babaca, ardilosa, vai para a puta que te pariu. Sua vaca!”. Ao ponto que Mirella se aproxima, Lidi soltava: “Sai de perto de mim.”

Lidi Lisboa também virou opção?

Mais tarde, Biel foi criticou a atitude de Lidi, alegando que por seu uma vegana, usar um animal para ofender uma colega de confinamento. Em conversa com os amigos Juliano, Mirella e Victória, ele disse. “A pessoa que é vegana, protege tanto os animais, luta tanto pelos animais e na hora de querer insultar alguém, chamar de vaca? Muito incoerente”, opinou Biel. Assim, Mirella complementou: “Ainda mais sendo mulher.”

Biel informa que acha incoerente a Lidi ser vegana e chamar a mirella de vaca

Como foi a Prova de Fogo em A Fazenda 2020?

Na prova, os peões tinham de fazer um percurso em um carrinho movido por alavanca, com garrafas de leite fixada em capacetes na cabeça. O desafio de A Fazenda 2020 exigia equilíbrio para transportar o líquido até outros recipientes –sem poder usar as mãos. Eles precisavam passar por vários obstáculos e colocar o líquido em recipientes no fim do circuito. Quem mais preenchesse seu recipiente, no tempo de 15 minutos, venceria.

Qual é o poder do lampião de Biel?

O poder do lampião essa semana no reality A Fazenda 2020 foi previamente escolhido em de votação no TikTok. Agora, Biel poderá trocar a quarta pessoa na roça (escolhido pelo resta um) por qualquer outro peão, com exceção do fazendeiro, Juliano.