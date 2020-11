A Fazenda 2020: Biel pode se tornar favorito após eliminação de aliados

Com a saída de Juliano Ceglia de A Fazenda 12, Biel perdeu mais um aliado no reality show rural. Como o peão já foi para três roças e continua sendo o voto de alguns participantes, é provável que o funkeiro ainda vá parar em mais berlindas. Será que o jogo vai virar e o peão vai começar a ganhar simpatia do público como “perseguido”?

Por que Biel pode se tornar favorito?

Biel tem a antipatia de vários participantes de A Fazenda 12 como Raissa Barbosa, Jojo Todynho, Stéfani Bays, entre outros, por isso sempre tem vários votos durante as formações de roça, o que acaba levando o peão a pedir a ajuda da torcida. Quando volta de uma berlinda, o paulista acaba se fortalecendo com o público e entre os participantes, que acreditam que o funkeiro tem grande força.

O cantor já disse várias vezes no confinamento que é atacado pelos colegas, sempre votado e enviado para a baia. Esse tipo de narrativa em realities acaba gerando uma reviravolta, já que o público tende a se identificar e simpatizar com personalidades que são excluídas no confinamento. Será que isso acontecerá com Biel? O tempo dirá.

Quem o peão perdeu no reality?

Rodrigo Moraes foi o terceiro eliminado de A Fazenda 2020

O apresentador fez amizade com Biel quando passou a semana na baia. Os peões chegaram a se apelidar de “os guris da baia”, o que não durou muito já que Rodrigo foi eliminado no primeiro mês do reality show.

Lucas Cartolouco disse tchau ao confinamento

Na quarta roça de A Fazenda 2020, Lucas Cartolouco perdeu a disputa pela permanência e se despediu do reality show rural. O peão era muito próximo de Biel e fazia parte de seus planos e estratégias de jogo.

Luiza Ambiel foi a sexta eliminada de A Fazenda 2020

Luiza começou o programa brigando com Biel, porém as coisas mudaram. Conforme as semanas foram passando a atriz se aproximou do cantor e acabou fazendo parte do grupo do peão. No entanto, a aliança durou pouco, já que a peoa foi eliminada na sexta berlinda de A Fazenda 2020.

Victória Villarim também saiu do programa

Victória fazia parte do grupo de Biel e também estava muito próxima de Juliano, Luiza e Mirella. A modelo foi eliminada uma semana após a saída de Luiza.

MC Mirella se afastou do funkeiro

Após fãs de Mirella e Stéfani, os ‘Sterellas’, mandarem um carro de som ao confinamento alertando a MC sobre sua relação com Juliano e Biel, a peoa acabou se afastando da dupla e fortalecendo outras alianças na casa.

Juliano Ceglia se tornou o oitavo eliminado de A Fazenda 2020

Ontem Biel perdeu seu último aliado, Juliano Ceglia, que foi eliminado em uma roça que disputava com Tays Reis e Mateus Carrieri. Apesar de ter um affair com Tays, Biel não conversa com a peoa sobre jogo, então é provável que o peão fará planos sozinho ou tentará arranjar novos amigos.