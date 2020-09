A Fazenda 2020: Biel manda recado em inglês ao vivo; saiba para quem é

A formação da roça do reality A Fazenda 2020 foi marcada por tretas, emoção e muito aprendizado. Dito isso, na noite de terça (22), o cantor Biel mostrou que realmente gosta de estudar. Ou seja, ele até fez uma demonstração ao vivo de sua aprendizagem. Com o poder da fala, ela começou o voto citando uma frase em inglês, dedicado a Naninha. Afinal de contas, quem é Naninha?

Qual foi a frase citada em inglês por Biel em A Fazenda 2020?

Antes de revelar de quem se trata, vamos relembrar a frase. Definitivamente, Biel mostrou que sua temporada morando nos Estados Unidos, valeu de alguma coisa. Em meio à roça ao vivo ela citou a frase: “Naninha, happy birthday. I love you to the moon and back“, que na tradução tem o significado de amor, como: ‘Eu te amo mais que tudo nessa vida‘. Como resultado, não poderia ser outro. O voto em Luiza Ambiel em A Fazenda 2020, com referência na língua estrangeira, atraiu muitas risadas entre os peões da sede. Cartolouco soltou: “Fala português”.

Veja o momento em que Biel cita frase em Inglês em A Fazenda 2020

O momento em que o Biel votou e mandou uma declaração de aniversário pra sua irmã❤️#AFazenda12 #TeamBiel pic.twitter.com/WlFZIXjhcr — F Ê N I X 🦅 (@Biel) September 23, 2020

Afinal de contas, quem é Naninha?

Naninha é um apelido de Giovanna Marins, irmã caçula de Biel. Antes de iniciar a roça, ela comentou com os participantes do reality que sua irmã estava fazendo aniversário, e que gostaria de parabenizá-la de alguma forma. Foi então, que durante o programa ao vivo A Fazenda 2020, ele soltou a mensagem em inglês, ao desejar parabéns pelo aniversário da irmã, que foi na terça-feira (22).

Em uma declaração à coluna do Leo Dias no portal Metrópoles, a irmã de Biel disse: “Achei incrível, fiquei emocionada. Já estava esperando ele fazer alguma coisa, mas não sabia o que seria, nem como. Me surpreendi, e ainda foi em inglês.”

O que rolou na votação de A Fazenda 2020?

O fazendeiro Rodrigo Moraes, o Rodrigão, escolheu mandar a peoa Carol Narizinho direto para a roça. Ao contrário do que todos imaginavam, ele optou por indicar outro participante à berlinda. Na justificativa do voto, ele que usou como exemplo a Raissa, ou seja, na visão dele, assim como Raissa, Carol ainda não está vivenciando o jogo.

Luiza Ambiel recebeu mais votos e foi a segunda a sentar no banco da roça. Com o poder da maioria dos votos, ela ganhou o direito de puxar um participante da baia direto para a Roça. Como estratégia, ela escolheu Lide Lisboa.

Já na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o JP Gadêlha. A decisão ficou nas mãos de Biel, que salvou Cartolouco. Com isso, a roça foi formada com Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha. No entanto, ainda resta uma esperança para um deles. Nesta quarta-feira (23) acontece a prova do fazendeiro. Quem vencer, se livra da berlinda e de quebra ganha o chapéu do fazendeiro da semana.