A Fazenda 2020: Biel sobre Jojo virar a cara pra ele: ‘Tô muito além dela’

O cantor de ‘seis hits’ Biel, teve um bate-papo sincerão com a funkeira MC Mirella e claro, não deixou de citar Jojo Todynho em A Fazenda 2020. Ele enalteceu sua carreira ao comparar com o sucesso da dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Vem ver o que ele falou

A madrugada deste sábado (3) no reality A Fazenda 2020 deu o que falar. Apesar do climão nas últimas semanas na sede, o cantor Biel teve um bate-papo sincerão com a funkeira MC Mirella enquanto rolava a festa “Emojis”. Na conversa, claro, não poderia deixar de citar a rival no jogo, a funkeira Jojo Todynho. Vem ver o que ele disse sobre ela.

A Fazenda 2020: Biel em bate-papo com MC Mirella na festa

Afinal de contas, a festa “Emojis” finalmente aconteceu na sede do reality A Fazenda 2020. Mesmo já deixando claro que se arrependeu de ter defendido o cantor na casa, MC Mirella não deixou de conversar com Biel durante o agito.

Em um bate-papo, a funkeira disse: “Estamos correndo atrás do nosso. Que Deus abençoe nós. Temos uma segunda chance de sermos visto nacionalmente e internacionalmente e conseguirmos ser valorizado pelo nosso trabalho. E isso é tudo. Diversos artistas por aí viram a cara.”

Já Biel disse: “A própria Jojo”, sobre artistas que viram a cara. O cantor de ‘seis hits’, quis dizer que tem mais experiência em carreira do que a dona do hit “Que Tiro Foi Esse”. Em seguida, revelou não entrar na onda da cantora nos momentos de tensão por já ter passado pela mesma fase de brilho profissional.

‘Eu tô muito além dela’, diz Biel sobre Jojo Todynho

“É por isso que eu não ligo (para as brigas dela). Eu já estive no lugar dela já. Sei como é. Hoje, eu tô muito além dela. Muito além”, cutucou Biel. No entanto, Mirella (amiga de Jojo), Mirella não entrou na onde de Biel e evitou dizer se Jojo ou Biel está agindo certo dentro ou não, em A Fazenda 2020. Mas, apenas alertou que o respeito é o melhor caminho para evitar conflitos.

veja!

Kkkkkkk disseram que se amavam umas 20 vezes eu shippava esses dois Biel e Mirella kakaakakakaakak #FestaAFazenda12 #AFazenda12 pic.twitter.com/jYuh6B8KWm — itlinn (@italolisboaof) October 3, 2020

“Ga, respeita todo mundo. Eu penso em respeitar todo mundo. Eu discuti com ela duas vezes por causa de coco dos outros. Eu não sou empregada de ninguém. Sou a mais nova daqui e não sou preguiçosa”, finalizou.

Biel compara carreira com Jojo Todynho

Em outro momento, Biel chegou a comparar sua carreira musical com a de Jojo Todynho, ‘Que Tiro Foi Esse?‘. “Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. E aí? Tá ligado? Tem uma cobrança dentro de mim”, disse referindo-se a si mesmo. Ou seja, a próxima formação da roça vai ser mais fogo no feno!

O que mais teve na festa ‘Emojis’?

A atração especial da noite ficou por conta do funkeiro MC Kekel, que chega com música de lançamento do seu mais novo hit “Tempos”. Por conta do protocolo de segurança contra a Covid-19, o cantor se apresenta em um tela. Além de Kekel, teve a participação do influencer David Brazil, que deixou um recada especial para os peões.