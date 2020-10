A Fazenda 2020: Biel vence prova do fogo e pode mudar rumo da roça

O poder do lapião em “A Fazenda 2020” foi previamente escolhido em de votação no TikTok. Agora, Biel poderá trocar a quarta pessoa na roça (escolhido pelo resta um) por qualquer outro peão, com exceção do fazendeiro, Juliano.

Biel venceu a prova de fogo em “A Fazenda 2020“, realizado no domingo (25), e ganhou o poder do lampião. ). Agora está nas mãos do funkeiro a oportunidade de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (27). A competição foi disputada entre Mirella, Jakelyne e Lipe Ribeiro.

Mirella, Jakelyne e Lipe estão na baia. e puxaram Raissa para o celeiro.

Como foi a prova de “A Fazenda 2020”

No sorteio para participar da prova de A Fazenda 2020, Lucas Selfie tirou um dos ovos dourados dos ninhos numerados e o deu para Mirella. Raissa tirou o outro ovo e concedeu a chance de disputar a prova a Jake. Como ambos participaram da prova na última semana, eles repassaram a vez para as peoas.

Em seguida, Marcos Mion anunciou que a prova seria disputada por quatro pessoas e que Jake e Mirella é quem escolheriam os peões que se juntariam a elas. Jake então escolheu Lipe, e Mirella puxou Biel.

Na prova, os peões tinham de fazer um percurso em um carrinho movido por alavanca, com garrafas de leite fixada em capacetes na cabeça. O desafio de A Fazenda 2020 exigia equilíbrio para transportar o líquido até outros recipientes –sem poder usar as mãos. Eles precisavam passar por vários obstáculos e colocar o líquido em recipientes no fim do circuito. Quem mais preenchesse seu recipiente, no tempo de 15 minutos, venceria.

Por fim, Biel levou a melhor e se tornou o dono da chama vermelha da semana. Agora, o peão tem a chance de mudar os rumos da nova roça.

Qual é o poder do lampião de Biel?

O poder do lapião em “A Fazenda 2020” foi previamente escolhido em de votação no TikTok. Agora, Biel poderá trocar a quarta pessoa na roça (escolhido pelo resta um) por qualquer outro peão, com exceção do fazendeiro, Juliano.

Veja como foi a prova do fogo em A Fazenda 2020:

https://twitter.com/i/status/1320441398466908161

https://twitter.com/i/status/1320440518036344832