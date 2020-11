A Fazenda 2020: Biel volta da berlinda e é o novo fazendeiro

O funkeiro Biel tirou a sorte grande nesta quarta-feira (4) e foi o vencedor da prova do fazendeiro em A Fazenda 2020. Com isso, ele escapou da próxima eliminação, deixando Juliano, Tays e Mateus na roça, disputando os votos do público.

A Fazenda 2020: como foi a prova do fazendeiro?

A prova começou com os peões usando estilingues gigantes para acertarem os alvos e liberarem as rampas.

Em seguida os participantes de A Fazenda 2020 posicionaram o carrinho de mão e quebraram tijolos. Os cacos deveriam ser transportados para o outro lado do fazendão e depositados em caixas.

O peso dos cacos dos tijolos nas caixas levantam a bandeira do fazendeiro, e o primeiro peão que conseguisse a façanha seria o vencedor da prova.

Biel saiu na frente, sendo o primeiro a acertar o alvo e liberar a rampa, enquanto Mateus e Tays ainda tentavam lidar com o estilingue.

Em seguida Mateus conseguiu acertar o alvo e começou a quebrar os tijolos, enquanto Tays continuava na lanterna.

A peoa finalmente conseguiu acertar um dos alvos, ficou presa no segundo, e depois de alguns minutos da prova iniciada finalmente começou a transportar e quebrar os tijolos, entrando na disputa com Mateus e Biel.

Por fim, Biel foi o primeiro a conseguir a quantia suficiente de tijolos para erguer a bandeira e venceu a prova, tornando-se fazendeiro da semana em A Fazenda 2020.

Quem votou em quem na formação da roça?

A 8ª roça de A Fazenda 2020 foi formada na última terça (3), com Juliano indicado pela fazendeira Jakelyne. O jornalista já havia sinalizado a vontade de participar da berlinda para testar sua popularidade fora do jogo.

Lucas Seflie foi imunizado pelo poder da chama vermelha e não pôde receber votos nem da casa, nem da fazendeira.

Em seguida, a casa votou da seguinte maneira:

Juliano Ceglia votou em Biel

votou em Lidi Lisboa votou no Biel

votou no MC Mirella votou no sertanejo Mariano

votou no sertanejo Mateus Carrieri votou em MC Mirella

votou em Raissa Barbosa votou em Biel

votou em Biel votou em Raissa Barbosa

votou em Lipe Ribeiro votou em Biel

votou em Jojo Todynho votou em Biel

votou em Tays Reis votou em MC Mirella

votou em Mariano votou em MC Mirella

votou em Lucas Selfie votou em Biel

votou em Stéfani Bays votou em Biel

Com 7 votos, Biel foi o segundo roceiro escolhido para enfrentar Juliano na 8ª eliminação em A Fazenda 2020.

A chama vermelha deu a Lucas Selfie a chance de escolher o terceiro integrante da roça. O Youtuber indicou Mateus Carrieri dizendo que o ator não fazia parte da sua lista de prioridades em A Fazenda 2020.

Por fim, a quarta roceira da semana Tays, decidida pela dinâmica do resta um. A cantora escolheu Juliano para ser vetado da prova do fazendeiro.