A Fazenda 2020: Biel volta da roça, mas nem todo mundo gostou

Com a casa dividida, a comemoração do retorno de Biel não foi unanimidade e reação de Jojo, principalmente, chamou atenção. Veja como foi:

Biel foi o primeiro peão a ser salvo da roça na madrugada de sexta-feira (2), em A Fazenda 2020. O funkeiro dividiu a berlinda com Raissa e Rodrigo Moraes. A semana no reality foi marcada por polêmicos, tretas e muito fogo no feno, o que dividiu os participantes.

“O Brasil votou e o primeiro peão a ser salvo da eliminação… Quem vai voltar para sede, quem vai ficar na Fazenda correndo atrás do prêmio de 1,5 milhão de reais é você: Biel. O Brasil te salvou e o Brasil decidiu deixar você mais uma semana na casa”, anunciou Marcos Mion.

A Fazenda 2020: Biel volta da roça; veja as reações

Veja como Biel foi recebido na sede pelos peões! 🔥#EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/HzwmpP0VCa — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2020

Eu sou a Ste vendo o Biel voltar #AFazenda12 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/ZZ3q4M4IP6 — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 2, 2020

O Twitter agora com o biel voltando para sede #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/5M0b7mx00q — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 2, 2020

Eu depois de passar a tarde inteira votando, e agora o Mion anuncia que o Biel continua na fazenda .#AFazenda#EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/BZ9mrHmbAh — Luana (@Luanarafaelly_) October 2, 2020

menos de 10% a diferença do Rodrigo pro Biel e a torcida dele jura que vai ser impossível tirar ele da fazenda pic.twitter.com/Z5GnUNs0I4 — rafa (@loucareality) October 2, 2020

Como foi formada a roça?

Rodrigo foi o escolhido pela fazendeira Carol Narizinho para ocupar o primeiro banquinho da berlinda semanal de A Fazenda 2020. Por conta do poder da chama vermelha, Lucas Cartolouco e Luiza Ambiel tiveram dois votos cada e Lucas Maciel e Lipe Ribeiro não votaram.

Na dinâmica do “resta um” para decidir o quarto roceiro, Lucas Cartolouco não foi salvo por ninguém e ficou na berlinda, no entanto, com o poder da chama verde, Lipe tirou Cartolouco da roça e colocou Juliano no lugar.